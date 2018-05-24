Сына известной певицы убил рак головного мозга

В семье заслуженной артистки Азербайджана Зохры Абдуллаевой случилось горе. Ее сын скончался после долгой борьбы с онкологическим заболеванием.

Сын Зохры Абдуллаевой умер 24 мая в 07:00, сообщают азербайджанские СМИ. Долгое время он мужественно боролся со страшной болезнью.

Издание Ölkə.Az приводит слова певицы, оставленные в одной из соцсетей: "Я провожаю своего единственного сына в последний путь. Моя жизнь закончена. Сын, который наполнял мою жизнь, отправился в рай".

Год назад Абдуллаева призналась журналистам, что готова бросить любимое дело и посвятить себя наследнику. "Единственное мое желание – здоровье сына", – отметила артистка.

Певица предпочитает не афишировать подробности частной жизни. При этом она с удовольствием дает советы на тему отношений между мужчиной и женщиной.

"Мужчина, если ему позволяют средства, может быть многоженцем. И так все знаем, что мужчины переживают не одну любовь на стороне. В каждом уголке сердца живет по женщине, но среди них всегда бывает та, которая особенно дорога. Если женщина разбивает сердце мужчины, он к ней больше не возвращается. Я не осуждаю представителей сильного пола – они влюбляются в красоту. Если муж гуляет, женщина должна терпеть это. За это обязательно будет прекрасная награда", – подчеркнула Зохра в одном из интервью.