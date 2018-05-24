Ухажер Волочковой бросил жену с тремя детьми

Анастасия Волочкова прокомментировала информацию о том, что бывший водитель Александр Скиртач обвинил ее в сексуальных домогательствах. Скандально известная балерина заявила, что это смешно, и добавила: ради нынешней жены он оставил семью, и у бедной женщины с тремя детьми отобрали дом из-за долгов.

Несколько месяцев назад Анастасия Волочкова уволила личного водителя и помощника Александра Скиртача, обвинив в воровстве. "Он украл у меня миллионы. Не довозил мои гонорары до банка. Пытался нажиться даже на мелочах – присваивал деньги, предназначавшиеся на коммунальные платежи по моей недвижимости, и суммы, которые выделялись на ремонт машины", – пожаловалась балерина. Когда же Александр попросил более 200 тысяч рублей на похороны матери, а потом выяснилось, что та жива, Анастасия написала заявление в прокуратуру. Скиртача отправили в СИЗО.

Недавно ему изменили меру пресечения на домашний арест. И пока следствие продолжается, Александр подал в суд на Анастасию, обвинив в сексуальных домогательствах. Волочкова не оставила действия бывшего водителя без ответа и обнародовала переписку, в которой тот признается ей в любви. Сообщения датируются мартом 2017 года.

Обвинения в домогательствах балерина отрицает. "Вам самим не смешно? Нашли героя-любовника! Он всячески добивался моего расположения, заваливал меня СМС: мол, хочу, люблю так, что кричать хочется. Я к этому относилась со снисхождением: ну любит, ну и что... Многие мужчины добиваются моего внимания. Я на всех должна реагировать что ли?" – задала риторический вопрос Волочкова.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 23 Май 2018 в 12:23 PDT

Анастасия убеждена, что Александр лгал с подачи супруги. "Кстати, (София. – Прим. ред.) увела его из семьи, от троих детей. Скиртач теперь спекулирует своими детьми от первого брака, прикрывается ими: мол, они остались без кормильца. Хотя, насколько я знаю, он давно не интересуется их судьбой, не помогает им. Бросил их, оставив с миллионными долгами, из-за которых у его несчастной первой жены отобрали дом..." – цитирует балерину сайт "Комсомольская правда". В заключение Волочкова заявила, что не хочет "рыться в этих помоях", и намерена все вопросы решать через суд.