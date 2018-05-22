Сверкнувшая трусами Волочкова поразила своей "лягушкой" детей на утреннике

Балерина потрясла нарядом. Она перепутала стриптиз-клуб и праздник для малышей.

Сколько раз просили Анастасию Волочкову не петь! Ее заклятая подруга Ксения Собчак даже в эфире НТВ умоляла как-то Настю не открывать лишний раз рот. Она и так-то со своими формами часто выглядит как молодящийся трансвестит, а когда берет микрофон и начинает играть в певицу...

Но балерина, увы, часто лишена критического к себе отношения. Она ездит с благотворительными детскими концертами и удивляет. Детей – вокалом и движениями. Взрослых – трепыхающейся грудью и всегда голыми ногами.

Причем чем старше становится артистка, тем короче ее наряды. Вот и на благотворительном концерте, который балерина дала в Краснодаре, зрители первых рядов отчетливо видели трусы Настеньки. А она ничтоже сумняшеся скакала по сцене и весело пела про лягушку:

"Кто кого перекукует, переквакает, // Перепоет, перетанцует, переякает, // Это неважно – важно, чтобы было весело, // Чтобы дружба все в итоге перевесила".

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 21 Май 2018 в 12:47 PDT

Взрослые на первых рядах, как говорят побывавшие на утреннике, закрывали ошарашенным детям глаза. "Это же откровенный стриптиз!" – шептались они. Волочкова поразила их и возмутила. "В 42 года можно быть умнее и скромнее", – говорят зрители.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 22 Май 2018 в 1:58 PDT

Но Насте все – божья роса. "Спасибо моим зрителям за цветы и теплый прием! Этот концерт был моим подарком от души", – написала она на своей странице в социальной сети Instagram. Правда, комментарии предусмотрительно закрыла.