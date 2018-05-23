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Шоу-бизнес

"Меня это достало": взорвавшаяся Волочкова откровенно о смене пола

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press
Анастасия Волочкова в откровенном интервью объяснила, как ввела моду на "голые" фотосессии, и призналась, что решилась раздеться, потому что ее "реально достало" внимание папарацци. Балерина заявила, что не ожидала такого ажиотажа.
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Мало кто помнит, как Анастасия Волочкова танцевала классические балетные партии в Большом театре, но никто не может забыть откровенные фотографии артистки, сделанные ею на Мальдивах в 2011 году. По признанию балерины, она решилась на провокационную съемку из-за нездорового внимания папарацци.

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Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

"Я ни одному человеку не отказала в автографе и фотографии. Ни одному! Мое концертное шоу идет полтора часа, но когда закрывается занавес, я еще час нахожусь на сцене. Пока у каждого человека не будет автографа и фотографии – я не ухожу. Но когда люди фотографируют меня "из-за куста", я чувствую себя обезьянкой в клетке. И тогда, на отдыхе, меня это реально достало. Я сказала: "Ребят, зачем вы меня караулите? Я вам сейчас сама все покажу!" – припомнила Волочкова.

Тогда артистка отдыхала на райских островах в компании Рината Арифуллина. "Он меня камушками какими-то обложил, песочком обсыпал, и на простую "мыльницу" мы сделали фотографии", – рассказала Анастасия.

Получившиеся снимки балерина сама выложила в Сеть. "Думала, что на этом все. Наконец люди увидят, что у меня своя грудь, нет накачанных губ – все свое", – заявила Волочкова. При этом танцовщица уверена, что не сделала ничего экстраординарного. "Это же не какие-то слишком открытые фотографии. Все закрыто, прикрыто и красиво", – отметила балерина.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Тем не менее "голые" фото Волочковой произвели эффект разорвавшейся бомбы. "После этого случая уже все разделись, сделали какие-то фотожабы, поменяли пол и так далее", – заявила Анастасия. По словам артистки, ее успокоил пиар-директор.

"Он мне сразу сказал: "Насть, даже не переживай про то, что о тебе пишут. Потому, что многие артисты балета мечтали бы и готовы были бы раздеться, чтобы о них хоть что-то написали", – сообщила Анастасия Волочкова в интервью "Вокруг ТВ".

Автор: Наталья Аряева23 мая 2018, 16:19
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