Бывший возлюбленный вытер ноги о Дженнифер Энистон

Голливудская актриса Дженнифер Энистон переживает еще одно предательство. Второй муж певицы променял ее на бойкую старлетку.

После развода Энистон и актера Джастина Теру выплыло множество нелицеприятных подробностей о Джен. В кулуарах шептались, что Энистон просто затерроризировала мужа своей ревностью. Якобы, она проверяла его телефон и требовала подробный отчет о всех передвижениях.

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Особенно на чеку она была со своими подругами и приятельницами. Как выяснилось – не зря. Стоило только Теру съехать от Дженнифер, как его сразу же начали осаждать молодые актрисы, которые буквально вчера клялись в любви к своей товарке Энистон.

Тут же к Джастину прибилась певица Селена Гомес. Она, на минуточку, не раз во всеуслышание заявляла о своей непоколебимой верности наставнице Энистон. Селена оказывала знаки внимания Джастину, писала ему вереницы сообщений и постоянно досаждала своим присутствием. Однако любовь между ними так и не вспыхнула и Теру поспешил избавиться от навязчивой вокалистки.

Публикация от Selena Gomez (@selenagomez) 4 Май 2018 в 8:04 PDT

После экс-супруг заинтересовался еще одной подругой Джен. Теру просто прилип к 29-летней обладательнице "Оскара" Эмме Стоун. Они познакомились на съемочной площадке сериала "Маньяк" и с тех пор не расстаются.

В Сети то и дело появляются их совместные снимки с различных мероприятий, правда, актеры, выходя на публику, всегда стараются взять кого-нибудь третьего. И, как бы невзначай, заявляют в соцсетях, что они всего лишь друзья. Однако препарации смогли поймать их милующимися в ресторане.

Публикация от Emma Stone (@emmastone_official_) 11 Янв 2017 в 3:03 PST

Ходят слухи, что влюбленные не хотят афишировать свой роман из-за того, что очень боятся Дженнифер. Энистон обладает очень большим авторитетом в голливудской киноиндустрии и запросто может уничтожить карьеры и экс-супруга, и теперь уже бывшей подруги.

Для Джен роман бывшего мужа стал сильным ударом, Теру буквально вытер ноги об Энистон. Ведь эта история напомнила актрисе о предательстве Брэда Питта, который также влюбился в партнершу по фильму Анджелину Джоли и бросил Дженнифер.