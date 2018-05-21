Волочкова с грязной руганью набросилась на своего бывшего

Анастасия Волочкова продолжает разбираться со своим бывшим водителем Александром Скиртачом и его супругой Софьей. Скандально известная балерина грязно выругалась в адрес экс-работника и заявила, что он должен явиться в суд и оправдаться.

Александр Скиртач обвинил Анастасию Волочкову в сексуальных домогательствах и подал к ней несколько исков. Балерина не замедлила отреагировать на действия бывшего личного шофера. "Где это ***, простите, пожалуйста, которое обливает грязью любого и каждого? Где он?! Он должен быть сейчас здесь и оправдываться!" – вне себя заявила скандально известная балерина.

Артистка прошлась и по супруге Скиртача Софье. "Звезда телеэкранов, он и его конченая, непонятная тетка – жена, которая стояла за всеми его махинациями и всеми аферами, разве не так?" – входя в здание Тверского районного суда, высказалась рассерженная Волочкова.

Интересно, что на очередное заседание Софья Скиртач явилась в сопровождении личного астролога. Выпады Волочковой она не оставила без внимания. "После того, что эта баба устроила в нашей жизни, мне не страшно. Мы молчали, мы давали ей шанс от этого отшагнуть назад, подумать, чем ей это может грозить. Не послушала. Посчитала себя правой во всем. Ну в суде разберутся. Она так бьется и плачет в истерике сейчас, она осознала. Допрос у нее уже был", – рассказала Софья в передаче "Ты не поверишь!"

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 2 Май 2018 в 12:02 PDT

Напомним, что Александр Скиртач на протяжении нескольких месяцев находится в СИЗО. Анастасия Волочкова уверена: бывший личный водитель обокрал ее, планировал похитить дочь, чтобы потребовать выкуп, и якобы даже хотел отравить. Ему грозит срок до пяти лет тюремного заключения. В свою очередь Скиртач подал на Волочкову в суд, обвинив в сексуальных домогательствах.