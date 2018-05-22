Татуированный Галкин разыскал пропавшего отца

Максим Галкин продолжает искать родственников среди известных личностей нашей страны. Юморист не может угомониться после слухов о том, что дети Аллы Пугачевой не от него, а от Филиппа Киркорова.

Галкин опубликовал в соцсетях забавный клип, который представляет собой нарезку моментов из различных телешоу. В нем телеведущий Андрей Малахов объявляет, что отцом Максима является не только певец Филипп Киркоров, но и шоумен Иван Ургант. А после сам юморист, роняя скупую мужскую слезу, признается, что его отцом является еще и Владимир Путин. В конце ролика Галкин предстает в образе рэпера Фейса, знаменитого своими татуировками на лице.

"После сенсационного расследования моей родословной по многочисленным просьбам подписчиков продолжение видео "Филипп к ДНК прилип". Новые отцы и скандальные подробности! Не переключайтесь❗️ Смотреть до конца❗️" – написал исполнитель под видео.

Пользователи Сети пришли в восторг от нового юмористического ролика Максима Галкина. За несколько дней это видео посмотрело более двух миллионов человек. Поклонники завалили артиста комментариями с просьбой продолжить снимать скетчи на эту тему.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 20 Май 2018 в 8:02 PDT

Добавим, что этот ролик является продолжением видео, выпущенного в Instagram ранее. Тогда Галкин шутливо отреагировал на слухи о том, что младший сын Аллы Пугачевой Гарри якобы рожден не от него. "Сетевые эксперты" сравнили фотографии мальчика с детскими снимками Филиппа Киркорова и пришли к однозначному выводу, дескать, именно он является настоящим папой ребенка.



"Я-то знаю, что он мой сын. Но сходство-то на лицо", – заметил в видео юморист. По его словам, он "копнул глубже" и решил внимательнее присмотреться к своим детским фотографиям. Как утверждает сам Галкин, в детстве он также был похож на Филиппа Киркорова. Отсюда, пошутил он, есть только один вывод: "В действительности я сын Киркорова, а Гарри – его внук".