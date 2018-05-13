Гузеева рассвирепела из-за намеков на интим с дочерью
Гузеева поделилась с пользователями социальной сети Instagram необычным снимком. Ее запечатлели за нежным поцелуем с дочерью. "С Днем Матери!" – подписала кадр она.
Некоторые пользователи усмотрели в публикации интимный подтекст. "Думала с днем лезби)) говняная фотка, в прочем как и все, была лучшегл мнения о Гузеевой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – написал один из комментаторов.
Телеведущая не смогла оставить эту реплику без ответа. Судя по всему, замечание привело ее в ярость. "Гнида", – коротко ответила она пользователю. На этом короткий диалог был завершен.
Многие начали указывать на то, что в России День Матери празднуется в ноябре. Похоже, это Гузеевой тоже не очень понравилось. "Откуда вы только такие беретесь! Вас поздравили, а вы ядом..." – сокрушается она.
Напомним, что у Ларисы Гузеевой двое детей. Сына Георгия она родила в 1992 году. Дочь Ольга появилась на свет в 2000-м.
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