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Преемник Табакова гонит в шею звезд МХТ

Сергей Женовач и Олег Табаков. Фото: Dni.Ru
В театре – глобальные перемены. Новая метла, как известно, по-новому метет. 
прочитано 31270 раз

Когда кандидатура Сергея Женовача замаячила на горизонте, в Художественном театре началось волнение. Многие сравнивали его с тем, что происходило при расколе МХАТа в 1987 году или при отделении от Театра на Таганке "Содружества" в 1993-м. В обоих случаях часть коллектива была недовольна руководством и предпочла уйти.

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Зудина расплакалась перед новым худруком МХТ имени Чехова

Марина Вячеславовна Зудина

Марина Вячеславовна Зудина актриса

После назначения на пост худрука Женовача все ждали революционных заявлений, программных обещаний. Однако на первом сборе труппы он лишь заявил: "Я буду развивать театр эволюционным путем. До нового сезона ничего менять не собираюсь ни в репертуаре, ни в коллективе, а дальше посмотрим. Скоро истекают годичные контракты с некоторыми артистами, но говорить об их продлении я пока не могу". 

Несмотря на то что режиссер имеет репутацию неконфликтного человека, труппу "по собственному желанию" уже покинула Ольга Хенкина – серый кардинал театра и бывшая правая рука Олега Табакова. Как выяснил Eg.Ru, угроза нависла над Константином Хабенским, Михаилом Пореченковым и Анатолием Белым. Из МХТ могут попросить 26-летнего актера и режиссера Александра Молочникова, фаворита Ольги Хенкиной и, по слухам, ее любовника.

Женовач подчеркнул, что не станет церемониться даже со штатными звездами, если те продолжат ставить во главу угла съемки в кино. В итоге к началу сезона в сентябре численность труппы сократится чуть ли не на треть: из 120 артистов останется не больше 80.

А вот вдове Олега Табакова увольнение не грозит. Марина Зудина предусмотрительно вошла в труппу "Табакерки", а на главной сцене страны играла как приглашенная звезда.

Автор: Иван Губкин21 мая 2018, 11:26
ФОТОРЕПОРТАЖ

Марина Зудина вышла в свет после смерти Олега Табакова

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