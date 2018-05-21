Преемник Табакова гонит в шею звезд МХТ

В театре – глобальные перемены. Новая метла, как известно, по-новому метет.

Когда кандидатура Сергея Женовача замаячила на горизонте, в Художественном театре началось волнение. Многие сравнивали его с тем, что происходило при расколе МХАТа в 1987 году или при отделении от Театра на Таганке "Содружества" в 1993-м. В обоих случаях часть коллектива была недовольна руководством и предпочла уйти.

После назначения на пост худрука Женовача все ждали революционных заявлений, программных обещаний. Однако на первом сборе труппы он лишь заявил: "Я буду развивать театр эволюционным путем. До нового сезона ничего менять не собираюсь ни в репертуаре, ни в коллективе, а дальше посмотрим. Скоро истекают годичные контракты с некоторыми артистами, но говорить об их продлении я пока не могу".

Несмотря на то что режиссер имеет репутацию неконфликтного человека, труппу "по собственному желанию" уже покинула Ольга Хенкина – серый кардинал театра и бывшая правая рука Олега Табакова. Как выяснил Eg.Ru, угроза нависла над Константином Хабенским, Михаилом Пореченковым и Анатолием Белым. Из МХТ могут попросить 26-летнего актера и режиссера Александра Молочникова, фаворита Ольги Хенкиной и, по слухам, ее любовника.

Женовач подчеркнул, что не станет церемониться даже со штатными звездами, если те продолжат ставить во главу угла съемки в кино. В итоге к началу сезона в сентябре численность труппы сократится чуть ли не на треть: из 120 артистов останется не больше 80.

А вот вдове Олега Табакова увольнение не грозит. Марина Зудина предусмотрительно вошла в труппу "Табакерки", а на главной сцене страны играла как приглашенная звезда.