В семье Ксении Бородиной случилась трагедия

В Грузии в возрасте 78 лет скончался отец ведущей Ксении Бородиной Ким Амоев. Мужчина долго болел, а после смерти брата его состояние резко ухудшилось.

В семье Ксении Бородиной случилась серьезная трагедия. После продолжительной болезни ушел на 79 году жизни умер ее отец Ким Амоев, передает Telegram-канал Super. Сообщается, что мужчина боролся с тяжелой болезнью. Его состояние серьезно ухудшилось несколько месяцев назад, после смерти его родного брата.

В СМИ появлялась информация о том, что Ксения Бородина не слишком близко и не часто общалась со своим биологическим отцом. Дескать, именно поэтому она носит фамилию матери. Тем не менее, два месяца назад телеведущая вместе с мужем посетила родину мужчины Грузию.

В своих интервью Бородина признавалась, что в детстве страдала без отцовского внимания. "Очень много плакала из-за папы. Все время его оправдывала. Все время казалось, что он принц на белом коне. Что он все равно приедет, спасет, поможет, даст, подарит", – рассказывала она.

Однако в 16 лет ее отношения к семейному разладу изменилось. Все решил один случай. Ксению Бородина позвала друзей и родных на свой день рождения, когда с ней связался отец и предложил встретиться. Девушка тут же изменила все свои планы, распустила гостей и принялась ждать папу. Тот так и не появился. Именно после этого случая она сменила фамилию с Амоевой на Бородину и впредь решила полагаться только на себя.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 16 Май 2018 в 8:19 PDT

Отметим, некоторые издания связывали имя Кима Амоева с криминальным миром. В 2013 году на поминках известного в России криминального авторитета по прозвищу Дед Хасан его даже задерживала полиция. Однако тогда мужчину отпустили.