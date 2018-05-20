Располневшая Татьяна Догилева пришла на юбилей

Актриса Татьяна Догилева приняла участие в съемках программы "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1", посвященной юбилею юмористического видеожурнала "Городок". Зрители отметили, что звезда фильмов "Покровские ворота", "Блондинка за углом" и "Забытая мелодия для флейты" сильно поправилась.

Очередной эфир передачи "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1" был посвящен 25-летию со дня первого выпуска юмористического журнала "Городок" Юрия Стоянова и Ильи Олейникова. Разумеется, на съемки был приглашен и сам Стоянов. Еще одной гостьей передачи стала его однокурсница по театральному институту актриса Татьяна Догилева.

Она рассказала, что в студенческие годы у них был роман. "Юра не любит, когда я рассказываю эту историю. Потому что уже надоело. Но я расскажу, что да, было", – призналась она в эфире. Татьяна Догилева рассказала, что у них на курсе было не так уж много симпатичных молодых людей. "Только один Стоянов был немного похож на героя, симпатичный, высокий и в кудрях", – вспомнила она.

Впрочем, и у него были свои недостатки, добавила актриса. Юноша сутулился, а его длинные руки постоянно висели вдоль тела. Тем не менее, между студентами театрального института промелькнула искра. Произошло это во время репетиций. "Мы что-то репетировали все время репетировали какие-то безумные этюды про любовь", – рассказала Татьяна Догилева.

Однако зрители следили не сколько за забавной историей из молодости актеров, сколько за изменившейся внешностью Догилевой. В студии было заметно, что актриса сильно прибавила в весе. Обсуждать это начали еще в апреле, когда в Сети появились снимки с мастер-класса актрисы. Причем некоторые поклонники начали переживать, что за набором веса стоит какая-то страшная болезнь. Дескать, это похоже то ли на признаки сахарного диабета, то ли на последствия первых курсов химиотерапии. Сама Татьяна Догилева не отрицает, что поправилась, однако подчеркивает, что с самочувствием у нее все хорошо.