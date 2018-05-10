Миро о Бородиной: Курица с глупым лицом

Скандально известный блогер Лена Миро раскритиковала новый стиль Ксении Бородиной. На примере телеведущей писательница рассказала, как из знойных красоток после замужества получаются сексуально непривлекательные клуши.

На своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал" Елена прокоментировала изменение внешнего вида и поведения Бородиной после свадьбы: " меняет стиль пьяной птушницы на стиль Cute Mom". "Ей кажется, что она выглядит достойно, опрятно и мило, и это зачастую действительно так. Но "мило" и "сексуально" никогда не идут рука об руку. Это – параллельные вселенные, которые ни при каких обстоятельствах не пересекаются", – начала свой разбор Миро.

По мнению блогера, раньше Ксения была настоящей конфеткой, которую хотели заполучить многие мужчины. "Сочная деваха с глупым и развратным лицом", – описала Лена незамужнюю Бородину. "А ведь был в Бородиной секс. Пусть дешевый, пусть пьяный, но он в ней был", – вспоминает Миро.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 15 Апр 2018 в 5:23 PDT

Однако сейчас телеведущая выглядит слишком прилично, поэтому растеряла всю харизму. "Панамка, соломка, бриджики американской домохозяйки, удобные мокасины и розовая разлетайка на пляже. Даже ромпер умудрилась подобрать такой, что подходит хорошенькой мамочке. Можно, конечно, сказать, что транслировать в мир сексапил хорошенькой мамочке необязательно, что весь ее эротизм для мужа…", – рассуждала блогер.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 30 Апр 2018 в 6:21 PDT

Миро уверена, что телеведущая была и есть "курица", которая мыслит стереотипами. "Если она мать, то и одевается, как "яжымать". Если незамужняя разбитная девка, то и одеваться она будет, как недорогая проститутка", – высказала свою точку зрения писательница.