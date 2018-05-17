"Тиран в галошах": народ восхитился двухлетней дочерью Екатерины Климовой

Дочь актрисы Екатерины Климовой восхитила пользователей Сети. Артистка поделилась забавным видео с участием бойкой малютки.

Климова опубликовала в своем Instagram запись, на которой запечатлена ее двухлетняя дочь Изабелла. Деловито зажав куклу под мышкой, малышка резво командует огромным немецким догом. "Пошли, Айтуй! Ну пошли!" – восклицает кроха. Абсолютное безразличие собаки к выкрикам девочки добавляет комичности ситуации.

Поклонники оказались в восторге от маленькой дрессировщицы, за сутки видео набрало более 100 тысяч просмотров и множество комментариев. "Лапулечка😍😍😍😍😍", "Нифига собока больше ребенка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Собака не поняла, что от нее хотят. Очень милое видео.💞💞", "Слон и моська😂", "Папина дочка! Смелая!", "Такая зайка!!!🤩🤩🤩", "Командный голос вырабатывает умница кнопочка", "Ааааа директор 😂😂😂🔥🔥🔥👏🏻❤️", "Командирша 😂😂😂😂маленький тиран в галошах ( собака в тихом шоке 🙈😂)", – восклицали восторженные фанаты.

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) 16 Май 2018 в 4:28 PDT

Пользователям Сети стало очень интересно, как же все-таки зовут собаку. Мнения комментаторов разделились. "Артур не послушный😊. Или Антон?", "Класс! Айтуй не послушный 😂!!!", "а мне показалось, что собаку зовут Антон))😂😂😂", "Адольф", – предлагали свои варианты поклонники.

Добавим, что актриса была замужем трижды. В браке с актером Гелой Месхи Екатерина состоит с 2015 года. В том же году Климова родила ему дочь Беллу. От предыдущих отношений у артистки также подрастают трое детей: дочь Елизавета и сыновья Матвей и Корней. Екатерина Климова прославилась благодаря роли Натали Репниной в сериале "Бедная Настя".