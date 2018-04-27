После родов Климова в отчаянии бросилась в церковь

Эксклюзив Интервью Истерящий Малахов добил Рождественскую Ведущая с Первого канала дышит через трубочку Дом-2

Выбор читателей

Ведущая "Давай поженимся!" с плоским задом показала любовника
Шоу "Голос.Дети" завершилось скандалом
Губастенькую дочь Волочковой обвинили в похабщине
Кудрявцеву перекосило после откровений Распутиной
Пелагею прокляли после выходки на Первом канале
Анастасия Макеева блеснула трусами на красной дорожке
партнеры
Пятница 27 апреля
Лента новостей
20:55
В Москве из горящей квартиры спасли трех человек
20:54
Володин: важно работать с регионами для реализации послания президента
20:45
Засекреченный российский самолет попал на видео
20:36
Киевлянин подавился салом в кафе и умер
20:23
Порошенко оплатил "Одесскую Хатынь"
19:31
Почему парламентаризм стал основой государственного строя
19:11
Безумные регионы: жителя Уфы приговорили к смерти за долг в 100 тысяч
18:14
Известный актер умер в Москве на 92-м году жизни
17:42
Создатель автомобиля "Нива" скончался в возрасте 76 лет
17:16
Путин пожаловался на свой ужасный почерк
17:05
В Москве иномарка врезалась в автобус и уехала с места ДТП
16:48
Нумерация россиян больно ударит по бюджету
16:14
Володин призвал ускорить реализацию послания президента
16:02
Житель Подмосковья изнасиловал 13-летнюю приемную дочь
15:47
В Москве Mercedes протаранил скорую
15:33
"Позорные ограждения": Зюганов эмоционально обратился к Путину
15:29
Путин поблагодарил парламентариев за вклад в единое правовое пространство
15:09
Во что играют россияне на работе
15:08
Убийство сотрудника популярного реалити-шоу попало на видео
14:59
У невесты принца Гарри нашли двойника
14:46
Какой будет погода в Москве в майские праздники
14:36
В центре Петербурга горит автосервис (видео)
14:28
Москву спасли от серии терактов
14:23
В США умер легендарный музыкант
14:19
Молодая пара занялась сексом прямо у Казанского собора (видео)
14:18
Юная российская биатлонистка поплатилась за секс-скандал
13:59
Откровения предателя Родченкова взбудоражили Кремль
13:55
Под Москвой над школьницей надругался сожитель ее матери
13:52
Отца известного миллиардера нашли мертвым в Москве
13:50
"Яндекс" и "ВКонтакте" оценили неожиданное нападение Роскомнадзора
13:25
Выплату пенсий в начале мая отменили
13:19
Сексапильная Орлова вывалила грудь на красной дорожке
13:15
Кейт Миддлтон дала сыну необычное имя
13:05
Участники проекта "ПолитСтартап" начали обучение
12:57
Трамп готовит жесткий выговор для Меркель
12:44
"Словил Порошенко": глава Госдепа предъявил России ультиматум
12:42
Отчаявшийся грузин обратился к Путину за помощью
12:41
Дьявольски красива: Боярская появилась в страшном виде
12:24
Мертвый Задорнов наказал пошляков Волю и Харламова
12:12
На северо-востоке Москвы эвакуировали школу
12:11
Семья в шоке: медиамагнат завещал все свои сбережения стриптизерше
11:57
Москва станет центром медицинского туризма
11:50
Пищевая сода оказалась лекарством от многих болезней
11:33
Народ сравнил пятые точки Меланьи Трамп и Брижит Макрон
11:19
Меркель исподтишка пнула Порошенко по трубе
11:19
Безрукова невольно оголилась на красной дорожке
11:18
Как сэкономить на косметике и парфюмерии
11:16
Казанова отбила Киркорова у Баскова
11:08
При пожаре под Брянском погибли два ребенка
11:01
Как возникает неизлечимый рак
10:52
Близкий друг о "критических отклонениях" больного Джигарханяна
10:48
Опрокинутый грузовик заблокировал движение на МКАД
10:26
Матвиенко рассказала о приходе роботов к власти
10:18
Бывшая жена Козловского: Аппетитного красавчика Даню многие хотят попробовать
10:16
Популярного комика признали виновным в изнасиловании
10:11
В Кургане легковушка влетела в танк
10:07
Агутин заявил о новом жюри шоу "Голос" на фоне скандала
09:39
Кержакова возмутило вранье Козловского
09:33
Хакеры научились взламывать подушки безопасности в машинах
09:24
"Хватило на всю жизнь": взорвавшаяся Проклова побила дочь
09:20
В Москве нашли пакет с останками трех человек
09:20
Володин призвал развивать российский парламентаризм
09:05
Родченков передумал топить Россию: что все это значит
08:54
Трамп некрасиво поступил с женой в день рождения
08:42
Российская певица о связи с Депардье: Я счастлива
08:34
Собчак грязно выругалась из-за поездки в Крым
08:24
В России заблокировали "Яндекс" и "ВКонтакте"
22:02
Украина начнет войну с Россией после "смерти" Порошенко
21:59
Мужа Шурыгиной избили во время ее выступления в Москве
21:56
Российская фигуристка показала невероятный каскад (видео)
21:55
Знаменитый 28-летний музыкант покончил с собой
21:45
В ночном клубе на северо-западе Москвы изрезали мужчину
21:35
Взбешенный Якубович бросился с ножом на звезду "Дома-2"
21:34
Красавица-россиянка загадочно пропала в Таиланде
21:30
Крупный пожар на заводе в Балашихе попал на видео
21:26
Ученик обокрал учительницу в классе
21:22
Молодая актриса надела бабушкин наряд на красную дорожку ММКФ
21:03
Мазур раскрыла подробности госпитализации Джигарханяна
20:56
Как с Фриске: собранные для жертв "Зимней вишни" деньги зависли на чужих счетах
20:51
Бузова опешила от хамства известной певицы
20:15
Джигарханян впал в кому
19:51
ЦБ раскритиковали за качество надзора за страховщиками
19:47
У домогавшегося юной биатлонистки тренера нашлись новые жертвы
19:45
Состояние певицы Наргиз резко ухудшилось
19:36
82-летний Джигарханян попал в больницу после слов бывшей жены
19:21
Ангелоподобная дочь Тимати поразила рассказом о расчлененке
19:16
Во что Вы играете на работе?
19:06
Путин предупредил россиян об опасности
18:45
Восхитительная Кудрявцева оголилась в Сети
18:35
Безумные регионы: пьяный гаишник устроил массовое ДТП в Тюмени
18:34
10-летний теннисист умер на тренировке в Подмосковье
18:25
Пугачевой пожелали долгих лет после расстрела Нагиева
18:14
Под Москвой в жутком ДТП с грузовиком пострадали люди
17:38
На набережной в центре Москвы найдено тело женщины
17:34
Вышла первая серия реалити-шоу Банк Хоум Кредит о смарт-шопинге
17:33
Брошенный молодой любовницей артист прослезился при встрече с женой
17:24
Московские пенсионеры активно поддерживают проект "Московское долголетие"
17:13
Туристка родила в турецкой гостинице по урокам с YouTube
17:11
Принц Гарри сводит лысеющего Уильяма со стриптизершей
17:10
В Москве на столе пластического хирурга за месяц умерли три женщины
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская бьется в истерике из-за исчезновения Джигарханяна
Мазур раскрыла подробности госпитализации Джигарханяна
Джигарханян впал в кому
"Это ласты или копыта?": поклонники в ужасе от изувеченных конечностей Волочковой
Ксения Собчак готовит провокацию в Крыму
Близкий друг о "критических отклонениях" больного Джигарханяна
Шоу-бизнес

После родов Климова в отчаянии бросилась в церковь

Екатерина Климова. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Екатерина Климова в откровенном  интервью рассказала, как ее накрыла сильнейшая послеродовая депрессия. У актрисы руки опустились, и тогда она отправилась в храм молить о помощи.
прочитано 6287 раз

Екатерина Климова прославилась благодаря роли Натали Репниной в сериале "Бедная Настя". Актриса рассказала, как ей досталась эта работа. Тогда она только родила старшую дочь Лизу и находилась в декрете, однако добиться успеха в работе артистке очень хотелось.

ПО ТЕМЕ

Екатерина Климова о личной жизни: Это было тяжело – уходить

Неожиданное признание матери четырех детей Екатерины Климовой

 Екатерина Александровна Климова

Екатерина Александровна Климова актриса театра и кино

"Года полтора я просидела с Лизой в декретном отпуске: никаких нянек, яслей, только помощь бабушек. И меня накрыла самая настоящая послеродовая депрессия. Я опустила руки, решила, что уже ничего нового со мной в этой профессии не произойдет", – призналась Климова.

Актриса уверена, что тогда с ней случилось настоящее чудо. "Я человек верующий, но не глубоко воцерковленный. Помню, пришла в храм в отчаянии, стою плачу, поставила свечи всем святым, которых знала, осталась всего одна икона – святой великомученицы Анастасии. Прохожу мимо нее, а у меня есть подруга актриса Анастасия Бусыгина, познакомил нас, кстати, Театр Российской армии. Дай, думаю, Насте за здравие поставлю. Не помню даже, рассказала ей эту историю или до сих пор нет, но в тот же день мне позвонили и сообщили, что я утверждена в сериал "Бедная Настя". Только через какое-то время, сопоставив два события, поняла: это чудо, которое изменит мою жизнь. Так и случилось", – цитирует Екатерину Климову "Караван историй".

Пробы на фильм длились два года. На протяжении этого времени актриса ждала решения, затем родила, потом ее накрыла депрессия, в разгар которой отец решил отправить ее на отдых, чтобы развеялась. Екатерина вернулась загорелой, и тут ей объявили, что ее снова зовут на пробы. Климова испугалась, что ее метаморфоза во внешности может испортить ожидания, попросила отсрочки, однако на ее появлении настояли. В итоге Екатерину все же утвердили.

Автор: Наталья Аряева27 апреля 2018, 16:04
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красавице Климовой исполнилось 40 лет

567

комментарии

Политика

"Словил Порошенко": глава Госдепа предъявил России ультиматум
Путин предупредил россиян об опасности
"Печаль и горесть": бандитская выходка США расстроила Россию
Украина начнет войну с Россией после "смерти" Порошенко

Шоу-бизнес

"Ждем маленького Овечкина": Шубскую поздравляют с беременностью
Почему дочь не простила Табакова даже после смерти
Незаслуженно: народ не поверил в победу сына Рудковской
В рот круглый год: Бузовой поступило заманчивое предложение

Проишествия

Отца известного миллиардера нашли мертвым в Москве
Популярного комика признали виновным в изнасиловании
Красавица-россиянка загадочно пропала в Таиланде
Псевдомодель с Урала "развела" европейца на восемь миллионов рублей

Lifestyle

"Хохлы затравили": россияне назвали причину смерти актера из "Сватов"
Сын Табакова вызвал Успенского на серьезный разговор
Меньшов о брошенной Дорошиной: "Она похоронила личную жизнь"
Эволюция осознания: человек и страна в поисках пути
Шоу-бизнес

Состояние певицы Наргиз резко ухудшилось

Артистка сообщила об этом в соцсетях
Шоу-бизнес

Мертвый Задорнов наказал пошляков Волю и Харламова

Cатирик оказался сильнее молодых коллег
Шоу-бизнес

После родов Климова в отчаянии бросилась в церковь

У актрисы опустились руки
Шоу-бизнес

Разгадана тайна странного имени новорожденного сына Кейт Миддлтон

Журналисты выяснили подробности

Гороскоп

Специалист о неизлечимо больном Билане: Ему требуется особый уход
Осунувшаяся после родов Кейт Миддлтон несчастна
Астрологический прогноз с 23 по 29 апреля
Напугавшей своим видом Апиной нашли оправдание

Фоторепортажи

Сексапильная Орлова вывалила грудь на красной дорожке
Казанова отбила Киркорова у Баскова
Молодая актриса надела бабушкин наряд на красную дорожку ММКФ
Располневшая Кожевникова веселилась на показе военной драмы Хабенского

Спорт

Юная российская биатлонистка поплатилась за секс-скандал
Откровения предателя Родченкова взбудоражили Кремль
Кержакова возмутило вранье Козловского
Российская фигуристка показала невероятный каскад (видео)

Регионы

Молодая пара занялась сексом прямо у Казанского собора (видео)
Как с Фриске: собранные для жертв "Зимней вишни" деньги зависли на чужих счетах
Россиянин упал с моста на крышу автомобиля (видео)
Безумные регионы: пьяный гаишник устроил массовое ДТП в Тюмени
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru