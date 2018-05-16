Беременную Кудрявцеву перекосило после заявления о венерической болезни

Гостем очередного выпуска программы "Секрет на миллион" на канале НТВ стала Алена Свиридова. Лере Кудрявцевой она рассказала много интересного.

В предельно откровенной беседе артистка рассказала, как пережила кризис среднего возраста и приняла новую себя, а также призналась, что не скрывает возраст и гордо называет себя пенсионеркой. "Не надо этого стесняться, это же не венерическая болезнь!" – заявила Кудрявцевой 55-летняя Свиридова. Беременную Леру от такого сравнения слегка перекосило, но она нашла в себе силы и улыбнулась.

Важной темой для обсуждения стали романы заслуженной артистки России, армия поклонников которой многочисленна. Собеседница Кудрявцевой пояснила, например, почему через пять лет отношений сбежала от первого мужа, который подарил ей сына и фамилию, с какой проблемой столкнулась, будучи женой дипломата, и с кем ей изменял третий избранник. "Я не первая, кому наставляют рога, это не такой уже большой прецедент, – уверена певица. – И вся наша жизнь стала такой дешевой..."

Потом Алена влюбилась в парня, который годился ей в сыновья. "Я реально была счастлива, когда была беременна, когда родился сын Гриша", – улыбнулась она. Однако молодого самца пришлось выставить за порог. "Дмитрий был молод и как-то козлил... ну совсем нехорошо уже", – уточнила Свиридова.

Также звезда сцены раскрыла подробности романтической истории с нынешним возлюбленным Давидом и вспомнила, как он воспринял ее решение больше никогда не выходить замуж. "Мы такие разные, что просто караул!" – охарактеризовала Алена отношения с гражданским мужем.