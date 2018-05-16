"Хоть с бомжом": сексопатолог поставил диагноз ненасытной Волочковой

Амбивалентное поведение Анастасии Волочковой у многих вызывает вопросы. И со всех сторон слышатся рассказы о неуемной сексуальной энергии балерины.

Например, бывший водитель танцовщицы Александр Скиртач в эфире НТВ сделал шокирующее признание: мол, стал жертвой сексуальных домогательств звезды. "Она секс предлагала… Говорила: "Ну отдохни от своей семьи пару дней, побудь здесь…" Сидит напротив: "Я тебя хочу!" Серьезно… Ну а потом, знаете, я от ее же сотрудников четко слышал, что все, кто у нее работал, все с ней спали, – заявил мужчина. – Самка богомола. Назовем вещи своими именами: самка богомола! Просто готова попользоваться и уничтожить".

Шоумен Рустам Солнцев тоже, что называется, бросил свою спичку в пылающий вулкан страсти Настеньки. "Эта прекрасная женщина, раскоряку которой мы видим каждый день, каждому мужчине, который появляется в диапазоне двух метров, предлагает заняться с ней сексом. Я при этом вспомнил одного певца, моего друга, который вообще не по женщинам. Настя знает, что он любит мужиков, но даже ему предлагала заняться сексом", – уверяет Солнцев.

Dni.Ru попросили известного сексопатолога прокомментировать ненасытность Волочковой. "Мне кажется, Настя – типичная нимфоманка, – говорит специалист. – Тем более, возраст у нее подходящий: в основном это заболевание проявляется в предклимактерический период – в 42-45 лет. Оно выражается в невозможности обуздывать и контролировать свои сексуальные желания. У нимфоманки обычно присутствует навязчивое стремление получить удовлетворение от полового акта и присутствует нужда постоянно менять половых партнеров. При этом ей не важны внешний вид мужчины, его возраст, финансовое положение. Она и сама готова заплатить мужчине, лишь бы он был состоятельным в сексуальном плане. Иными словами, готова хоть с бомжом, но с хорошей эрекцией и способным к множественным оргазмам. Отсутствие чувства удовлетворенности вынуждает такую женщину требовать от партнера огромной выносливости, чтобы соитие длилось часами".

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 15 Май 2018 в 3:29 PDT

В народе состояние Волочковой характеризуется как "бешенство матки". Это заболевание приписывали Клеопатре, Екатерине Второй и другим дамам с необузданным нравом и страстным темпераментом. Платон в своих трудах по медицине объяснял, что детородный орган женщины часто превращается в дикое животное, следствием чего становятся странности в поведении.