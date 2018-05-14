Волочкова откровенно о расставании с бедным женихом

Балерина прокомментировала слухи о том, что снова свободна. Такие роскошные женщины не бывают одинокими!

Новость о том, что Анастасия Волочкова рассталась с возлюбленным – IT-специалистом Михаилом Логиновым, взбудоражила поклонников. Но сама балерина просит не беспокоиться. "Мы просто не хотим спешить, – объяснила Dni.Ru балерина. – Миша – очень близкий мне по духу человек. Он – настоящий друг, я могу ему довериться. Сейчас мы делаем небольшую паузу в отношениях, чтобы привести в порядок мысли и чувства. Дорогие мои, поверьте, я счастлива, я люблю и любима!"

Напомним, изначально о том, что в отношениях Волочковой и Логинова произошел разлад, рассказали в окружении пары. "Она привыкла к другому уровню жизни. Разногласия и обиды стали возникать по разным причинам. А потом она решила приостановить связь. Мечтал сделать предложение, но, кроме руки, предоставить ему нечего", – пояснил источник, знакомый с ситуацией. Хотя Настя и Миша, как говорят, даже свадьбу планировали.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 12 Май 2018 в 5:00 PDT

Их отношения изначально многим казались странными, ведь Логинова можно признать бедняком по сравнению с Волочковой. У нее одно кольцо на пальце стоит, как сама говорит, 57 миллионов рублей. А он работает IT-специалистом в элитном гостиничном комплексе в поселке Новахово, где балерина приобрела недвижимость. Именно после покупки особняка они и познакомились. Логинов быстро нашел общий язык с дочерью Волочковой Ариадной, а потом и вовсе перебрался жить в дом балерины. Ведь, как писал Антон Чехов в пьесе "Чайка", "и бедняк может быть счастлив".