Раскорячившаяся Волочкова тащит в койку ошарашенного гея

Ну, не виновата Настя, что она такая красивая, сексуальная и любвеобильная! Ну, хочется ей любви! Разве можно ее за это осуждать?!

Смотришь на кульбиты Волочковой и думаешь: "Это ж как она, наверное, в постели хороша при такой отличной растяжке и феноменальных шпагатах! Это ж как повезло мужикам типа Чермена Дзотова, которые были близки с балериной и знают, выражаясь словами Земфиры, все ее трещинки". По последним слухам, даже бывший водитель Насти был допущен к звездному телу.

"Бедняге Александру Скиртачу не повезло – он когда-то был водителем у Насти Волочковой, а теперь его прорвало и он рассказывает, что еще и сексом с ней занимался, – поглумился над этой ситуацией шоумен Рустам Солнцев в своем Instagram. – По его словам, эта прекрасная женщина, раскоряку которой мы видим каждый день, каждому мужчине, который появляется в диапазоне двух метров, предлагает заняться с ней сексом. Я при этом вспомнил одного певца, моего друга, который вообще не по женщинам. Настя знает, что он любит мужиков, но даже ему предлагала заняться сексом".

Скорее всего, злой Солнцев просто завидует и гей-певцу, и Волочковой. Ведь ему никто ничего подобного не предлагал. Так что его удел – смотреть на "раскоряку Волочковой" только с экрана компьютера.

Публикация от Рустам Солнцев (@rustamsolncev_) 14 Май 2018 в 11:23 PDT

Напомним, что в эфире НТВ Скиртач сделал шокирующее признание: мол, стал жертвой сексуальных домогательств звезды балета. "Она секс предлагала… Говорила: "Ну отдохни от своей семьи пару дней, побудь здесь…" Сидит напротив: "Я тебя хочу!" Серьезно… Ну а потом, знаете, я от ее же сотрудников четко слышал, что все, кто у нее работал, все с ней спали, – заявил Александр Скиртач. – Самка богомола. Назовем вещи своими именами: самка богомола! Просто готова попользоваться и уничтожить".