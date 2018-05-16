Вдова актера Невинного сделала страшное признание о Табакове

Вдова актера Вячеслава Невинного Нина Гуляева откровенно поговорила с Борисом Корчевниковым в программе "Судьба человека" на Первом канале. Народная артистка рассказала о борьбе мужа с болезнью и уходе Олега Табакова.

По словам Гуляевой, у супруга были серьезные проблемы со здоровьем – начали отниматься ноги из-за нарушений в сосудистой системе. "Его долго обследовали врачи. Они сказали: "Есть лекарство. В Англии. Мы привезем, но Вы располнеете". Мы готовы были на все. И он начал принимать таблетки, ноги стали ходить! Он даже танцевал! Но он полнел, полнел… А потом… Что-то с поджелудочной, как объяснили медики. У него начался диабет, а тогда – это все. Тогда – это неизлечимо", – поделилась Нина Ивановна.

Она боролась за жизнь мужа до последнего. Все время следила за его самочувствием, но, несмотря на заботу и уход, врачам пришлось ампутировать Невинному ноги.

"Я окаменела, не плакала. Просто превратилась в какого-то робота. Ходила, согревала, подавала, кормила, пеленала, – вспомнила актриса о последних неделях жизни Невинного. – Я все делала. И так день за днем, как автомат. И вот однажды утром… Я проснулась, а он на меня смотрит и улыбается… Между прочим, у Олега Табакова были такие же голубые глаза перед смертью", – отметила звезда. Актер скончался 31 мая 2009-го, на 75-м году жизни, дома в окружении родных.

Вдова народного артиста поделилась еще одним горестным воспоминанием – о последнем спектакле Табакова, в котором ей довелось сыграть. По признанию Нины Ивановны, она предчувствовала скорую смерть мэтра.



"Мы с ним играли в последнем спектакле. Выходим к зрителям, а он шепчет мне на ухо: "Ноги не идут…" Я говорю: "Улыбайся и кланяйся, а ноги стоят на месте". И когда его увели… У него вот такие же глаза были. Глаза человека, который куда-то ушел. Я на Олега посмотрела и поняла: это конец, он уже в другом мире", – поведала Нина Ивановна.