"Очень правильно сказала": дочь о смерти Олега Табакова

12 марта не стало прославленного артиста Олега Табакова. Как дальше без мэтра будут существовать его дело и семья, выяснили журналисты.

После смерти Олега Табакова художественным руководителем "Табакерки" стал актер Владимир Машков. По признанию вдовы артиста Марины Зудиной, она очень надеялась на такой вариант.

"Я считаю, что Владимир Львович совершил очень мужской поступок – взять на себя такую ответственность. На самом деле это кардинальное изменение его жизни. А мне стало спокойно. Как бы ни складывалась моя жизнь в театре, важно, чтобы дело, которому посвятил Олег Павлович свою жизнь, жило. Вот это самое главное", – заявила Зудина.

А известный режиссер Сергей Женовач стал худруком МХТ имени Чехова. Актриса призналась, что относится к нему с симпатией. "Буду ли я нужна новому художественному руководителю МХТ имени Чехова или не буду нужна, моя симпатия от этого к нему не изменится. О Сергее Васильевиче Женоваче могу сказать только добрые слова и пожелать ему удачи", – сказала актриса.

Зашла речь и о личной жизни Зудиной после смерти Табакова. Артистка дала понять, что сын Павел и дочь Мария поддерживают ее, в частности озвучила слова маленькой наследницы. "Моя дочь мне очень правильно сказала: "Мама! Мы сильные! Мы справимся, мы будем жить дальше, и папа нам будет помогать". И я в это верю", – цитируют Марину Зудину "Аргументы и факты".