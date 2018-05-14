Малахов спас брошенного в нищете внука Шукшиной

Мария Шукшина, судя по всему, снова стала бабушкой. По крайней мере, так утверждает бывшая возлюбленная сына актрисы и телеведущей, Макара Касаткина. Фрейя Зильбер, буквально на днях родившая ребенка, решила выяснить отношения в эфире популярного ток-шоу.

Фрейя Зильбер на стала мамой во второй раз. По ее словам, отцом малыша является сын Марии Шукшиной – Макар Касаткин. На протяжении всей беременности Зильбер пыталась наладить связь с представителями знаменитой династии Шукшиных. Однако актриса и ее сын отказывались общаться с молодой женщиной.

"Последние два месяца беременности я лежала в больнице, чтобы не потерять малыша. Со стороны отца ребенка никто не интересовался моим здоровьем. Знала, что будет тяжело, я знала, на что шла. Отчество сыну я пока не давала", – рассказала Зильбер в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

Фрейя хочет, чтобы Макар признал отцовство и оказал материальную помощь новорожденному мальчику. Ранее женщина признавалась, что у нее уже есть дочь, которую воспитывает бабушка в родном Барнауле. Однако Зильбер не поддерживает связь с родными, поэтому решила рожать в столице.

Фрейя рассказала, что ей, беременной, пришлось скитаться по знакомым, порой жить в антисанитарных условиях. Но, когда она выписывалась из роддома, ее встретила съемочная группа программы Андрея Малахова. Создатели ток-шоу сняли для молодой мамы чистую и уютную квартиру в столице.

Ситуацию попыталась разрядить появившаяся в студии младшая сестра Марии Шукшиной, Ольга. Она пообещала помочь молодой маме – но призналась, что и сама не может наладить связь с матерью – Лидией Федосеевой-Шукшиной – и Марией. И все же Ольга надеется, что в скором времени ее близкие смогут помириться и признать ребенка Фрейи.

Ранее специалисты взяли биоматериал у новорожденного сына Зильбер и у Ольгой Шукшиной. Во время программы эксперт огласил результат ДНК-теста. Как выяснилось, подтвердить отцовство внука Василия Шукшина невозможно – Ольга и сын Фрейи дальние родственники, а для точного теста необходим материал Марии Шукшиной либо ее сына Макара. Зильбер посоветовали обратиться в суд, который обяжет молодого человека сдать анализы для точного ДНК-теста.