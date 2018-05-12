Гадкая провокация с матерщиной испортила трансляцию "Евровидения"

Фанат вырвал микрофон у певицы во время прямого эфира. Участнице предложили перепеть свою песню.

Один из 15 тысяч зрителей лиссабонской Алтис-Арены выбежал на сцену во время выступления британской певицы SuRie во время прямого эфира "Евровидения" и выхватил у нее из рук микрофон. Он попытался что-то сказать, даже прокричал в зал матерные слова. Но охранники быстро схватили провокатора и увели в полицейский участок. Певица при этом жестами попросила зал петь за нее, благо, что за время нескольких репетиций слова все выучили, и поклонники конкурса поддержали призыв.

Европейский вещательный союз выразил сожалению по поводу случившегося и предложил певице из Соединенного Королевства выступить еще раз. Но она отказалась – мол, номер удался и команда им гордится.

Напомним, что в прошлом году в Киеве во время выступления Джамалы на сцену выскочил пранкер Виталий Седюк с флагом Австралии на плечах. Он спустил штаны и с оголенными ягодицами обошел певицу по кругу, после чего был схвачен охранниками. "Я люблю Джамалу, мне нравится ее творчество.Я сделал ей одолжение. Я ничего не имею против певицы, но "Евровидение" – это слава на один год, а теперь о ней будут долго помнить", – позже заявил Седюк. Он назвал свой вызывающий поступок на сцене " Евровидения "актом собственного творчества". Днепровский суд Киева. приговорили его к личному обязательству на 60 суток.

В финале конкурса "Евровидение" в этом году участвуют 26 стран. Представительница России Юлия Самойлова выбыла из состязания по итогам второго полуфинала.