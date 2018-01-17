Вернувшаяся Мария Шукшина: Без семьи не выжить

Мария Шукшина выразила сожаление о том, что в современном мире утрачиваются семейные ценности. Популярная актриса уверена, что без семьи не выжить.

Недавно Мария Шукшина стала ведущей новой воскресной передачи на Первом канале "В гости по утрам". Это аналог проекта Тимура Кизякова "Пока все дома", который перекочевал на "вторую кнопку" после скандала. Героями программы Шукшиной станут знаменитости, которые расскажут интересные истории из жизни.

"Это будет добрая передача о семейных традициях и человеческих ценностях, которые в наше время, к сожалению, утрачиваются. Я с ностальгией думаю о тех временах, когда семья была на первом месте, когда все держались за нее, пытались сохранить всеми правдами и неправдами. А сейчас к краху семьи относятся достаточно легко и спокойно. Мне же хочется обратить внимание на то, что без семьи не выжить. Она в наше непростое время остается единственной поддержкой и помощью", – отметила Мария.

В передаче примут участие возрастные знаменитости. Уже отсняты выпуски с режиссером Светланой Дружининой и ее супругом, оператором Анатолием Мукасеем, а также с актером Владимиром Кореневым и его женой Алевтиной Константиновой.

Публикация от Мария Шукшина (@shukshina_maria) Янв 10, 2018 at 10:25 PST

Шукшина объяснила выбор героев. "Обе пары совершенно чудесные! Красивые люди – и внешне, и внутренне. Я получила громадное удовольствие от общения с ними. Говорить о семейных ценностях я собираюсь с людьми, которые знают в этом толк, с парами, которые больше полувека прожили друг с другом. От них хочется услышать советы, взять что-то на заметку и для себя. Все мы сталкиваемся с трудностями – никто ведь легкой жизни не обещал. Так вот от героев нашей программы хочется узнать, как они справляются с проблемами. Как падают и как поднимаются. Это важно слышать от авторитетов, от настоящих личностей. Умные люди плохого-то не посоветуют, да и опыт у них будь здоров!" – цитирует Марию сайт "Комсомольская правда".

В заключение актриса отметила: "Это только на глянцевой обложке жизнь выглядит красивой и безоблачной, а на самом деле успех имеет цену. И немалую. Все достигается потом и кровью. Вот мне и хочется выяснить у моих героев, как они преодолевают искушения и жизненные напасти".

Отметим, что для Марии Шукшиной новая передача станет своеобразным возвращением на Первый канал. В 1999-2014 годах артистка вела там популярную программу "Жди меня".