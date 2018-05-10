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Спутался с трансгендером: Киркоров упал ниже плинтуса

Филипп Киркоров. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Общественность продолжает обсуждать резонансный клип Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий". На сей раз выяснилось, что в своем ролике поп-король снял танцовщицу-трансгендера, за что немедленно был подвергнут остракизму.
прочитано 3940 раз

На днях один из авторов сценария клипа Филиппа Киркорова, шоумен Александр Гудков сообщил, что яркая танцовщица Лейоми Мальдонадо, выполняющая сложнейшие движения в кадре, родилась мужчиной. "Только она умеет делать эти определенные движения, но самое крутое – это трансгендер. И никто об этом не догадался", – заявил Гудков.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

В Сети немедленно отреагировали на сообщение популярного артиста. Причем комментарии оказались довольно неприятными. "Дожили... И транса в кадр протащил(( (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Фууу...", "А я сразу понял, что это мужик, а не баба, как клип посмотрел", "Трансгендер?? Ничего себе!", "Филя ниже плинтуса уже упал с этим своим бегством за успехом и хайпом", – высказались зрители.

Лейоми Мальдонадо. Фото: Youtube

Не остался в стороне и член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. "Я изначально высказывался о том, что этот клип – своеобразная фига в кармане, причем по всем фронтам. Но то, что Филипп Бедросович еще и трансгендера решил выдвинуть на первый план, который весь клип выдает балетные па в стиле Анастасии Волочковой, лично для меня явилось полным шоком. В общем, они с Иваном Ургантом решили все табуированные в обществе темы под видом пародии выдвинуть на первый план. Интересно, а в продолжении клипа "Цвет настроения синий", которое Киркоров уже анонсировал, он, может, еще и гей-парад поведет за собой, прикрываясь свободой творчества? Лично я совсем не удивился бы подобному развитию событий", – заявил Манукян в эксклюзивном комментарии для Dni.Ru. Отметим, что менее чем за месяц ролик посмотрело более 21 миллиона человек.

 

 

Автор: Наталья Аряева10 мая 2018, 15:56
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В перьях и свадебном платье: Самые абсурдные наряды Филиппа Киркорова

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