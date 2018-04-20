58-летняя Гузеева обнародовала фото маленького сына

Лариса Гузеева побаловала своих многочисленных поклонников. Популярная актриса и телеведущая показала фотографии, на которых запечатлена с маленьким наследником.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Лариса Гузеева решила ненадолго вернуться в прошлое. Прославленная актриса и ведущая шоу "Давай поженимся" выложила несколько фотографий, на которых заснята со своим сыном Георгием. Артистка объяснила внезапный приступ ностальгии тем, что у ее наследника важная дата.

"С Днем Рождения, любимый мой! Сын! Спасибо! Слава Богу!💋 Как быстро все пролетело! Я не готова! Георгий– мой именинник– моя любовь!🎂🎂🎂🎂🎂🎂🍾🍾🍾🍾❤️❤️❤️❤️💋🙏🙏🙏 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поздравила наследника Лариса Гузеева.

Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах популярной актрисе. "Здоровья и счастья для Мамы и сыночка 🎂", "Счастья! Здоровья! Творческих успехов!", "Дай Бог здоровья вам и всем вашим родным и близким! Это самое главное в жизни", "Сын это чудо мамы!!^~^))", "Храни Вас Господь 🙏здоровья, счастья, и мира Вашему дому!", "Здравствуйте, Лариса, читаю и плачу, как быстро растут детки))) С днем рождения Вашего сыночка! От всей души здоровья и счастья! Моей дочке 5 лет, пролетело все как мгновение, я до сих пор помню каждую минуту в роддоме...у нас все прошло не очень гладко... но я никогда не перестану благодарить судьбу за мое счастье с косичками! Здоровья всем деткам и мамочка!!!" – высказались пользователи Сети.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 18 Апр 2018 в 5:15 PDT

Ранее Лариса Гузеева опубликовала видео, героиней которого стала ее дочь Леля. Девушке 17 лет, но уже очевидно, что наследница артистки – настоящая красавица.