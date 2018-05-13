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Потерянный человек: неожиданное объяснение позора Самойловой на "Евровидении"

Юлия Самойлова. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Стилист Алишер Хозяинов рассказал, из-за чего певице Юлии Самойловой не удалось пробиться в финал "Евровидения". Он предположил, что всему виной неправильный выбор наряда.

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Хозяинов сшил для выступления Самойловой платье. Ожидалось, что она выберет именно этот наряд, но в конце концов что-то пошло не так.

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Юлия Олеговна Самойлова певица

Стилист выразил мнение, что его одежда, которую он создает, может принести удачу. "У меня легкая рука, я фартовый парень, я выводил на сцену большое количество людей и люди выстреливали. Это мистика, в неё можно верить или нет", – заявил он.

Хозяинов был крайне удивлен, когда увидел, что Самойлова выбрала другое платье. "Я даже не знаю, откуда оно взялось. Я говорил, давай ты просто выкатишься на коляске в джинсах, в рваной майке и в кедах. Ты должна быть понятной доступной и объяснимой девочкой. Но у нас рулит Первый канал, кто будет меня слушать", – пожаловался он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Дизайнер сравнил Самойлову с кометой, которую сбили с нужной траектории неожиданной сменой наряда. "Человек в другом платье, потерянный человек. По-другому поет. Она была очень растерянная", – заключил он.

Напомним, что Юлия Самойлова вылетела с конкурса по итогам второго полуфинала. Это выступление признали позорным. Как писали Dni.Ru победителем "Евровидения" стала представительница Израиля Нетта Барзилай.

Певица из России уже поздравила триумфатора. "Поздравляю тебя с победой на Евровидении! Она твоя по праву! Я счастлива! Честно!" – написала она на своей странице в социальной сети Instagram.

Автор: Евгений Мышко13 мая 2018, 12:15
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