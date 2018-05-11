Запад попрощался с Россией из-за неудачницы Самойловой
"Россия, Россия, Россия. Наш восточный сосед впервые не прошел в финал "Евровидения"… Это значит, что члены жюри не были щедрыми на баллы, и у них была на то причина. На "Евровидении" в Лиссабоне Россия представляла собой печальное зрелище", – пишет финляндское издание Iltalehti.fi. Автор статьи считает, что нашастрана зря направила на конкурс именно Самойлову. Он недоумевает, почему Юлию сделали представителем России на "Евровидении" без проведения конкурса в стране, ведь у нас есть "певцы и артисты гораздо лучше".
Издание отмечает, что за прошедший год физическое состояние и музыкальные данные девушки стали хуже, "но она все равно самоотверженно отправилась в Лиссабон". "При просмотре выступления Юлии возникала только грусть. Настолько все казалось мучительным", – высказываются финны. Также автор сообщает, Россия в полуфинале этого года – это "три минуты, пронизанные жалостью", а в выступлении Самойловой не было жизнерадостности, присущей празднику музыки на "Евровидении".
"В этом году конкурсанты от России и Украины встретились на сцене Евровидения, однако "перемирия" не получилось", – пишет El Mundo. То, что Самойлова не пробилась в финал, по мнению испанской газеты означает, что успешная для России полоса прервалась.
A moving and emotional performance from Russia's @jsvok #ESC2018 #AllAboard #RUS pic.twitter.com/yCPizWpZfI— Eurovision (@Eurovision) 10 мая 2018 г.
"Россия не смогла претендовать на финал "Евровидения" впервые за 20 лет после шока во втором полуфинале", – попрощалось с нашей страной на песенном конкурсе издание Sky News. "Так что пошло не так в этом году? Это была песня, которая по общему признанию была тусклой? Или политические призраки возвращаются, чтобы снова преследовать конкуренцию? Или Россия слишком занята, чтобы сосредоточиться на этом?" – задается рядом вопросов The Telegraph.
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