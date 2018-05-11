Украинцы растоптали изгнанную с "Евровидения" Самойлову

Украинские пользователи соцсетей обсуждают провал россиянки Юлии Самойловой на международном песенной конкурсе. Они злорадствуют тому, что наша страна впервые за все время участия в "Евровидении" не прошла в финал.

После оглушительной неудачи на конкурсе Самойлову не ругает, разве что, ленивый. Россияне разочарованы выступлением Юли и не скрывают печали. Однако большинство наших соотечественников в соцсетях исполнительницу все-таки поддерживают, рекомендуя не расстраиваться.

А вот кто по-настоящему ликует от нашего поражения, так это украинские пользователи соцсетей. Они не могут сдержать язвительных и унизительных комментариев в адрес российской певицы.

(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.) “Ужасно спела!!! Опозорила Россию, уши вянут от такого пения!!! Кто вообще додумался с таким … голосом отправить ее на Евровидение позорить Россию!!! Ужас!!! Отвратительно спела", “Грешно смеяться над больными, но и сдержаться не могу”, "М-да, уж лучше ту же Кончиту Вурст послушать”; “То чувство, когда бэк-вокалисты поют в сто раз лучше основной вокалистки! Очень жаль...”; “Деды не помогли...”, – соревнуются в критике украинцы.

Примечательно, что украинский портал LentaUA.NET пишет о том, что на Самойлову жестоко набросились и соотечественники. "Были слезы, были попытки самоуспокоения, но россияне, как известно, проигравших своих бывших фаворитов не любят и начинают ругать и гнобить в соцсетях", – сообщает издание.





Напомним, в ночь на 10 мая в Лиссабоне прошел второй полуфинал престижного песенного конкурса. Юлия Самойлова отправилась в Португалию с надеждой на справедливость после грандиозного скандала с недопуском певицы на сцену в Киеве. Однако певица не смогла пробиться в финал, что породило настоящий скандал в России. Ведь наша страна впервые с момента участия в "Евровидении" не смогла выйти из группы. В финал попали Молдова, Сербия, Словения, Швеция, Дания, Венгрия, Украина, Норвегия и даже далекая от Европы Австралия.