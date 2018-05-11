Провал Самойловой обошелся России в десятки миллионов

Россия не будет представлена в финале 63-го конкурса песни "Евровидение". Можно долго рассуждать о причинах, кричать, что нас засудили, говорить о качестве вокала Юлии Самойловой. Всем этим, конечно, сейчас займется ток-шоу Борисова и иже с ним. Они набросятся на певицу, как вороны, и будут терзать. Ну а мы в это время подсчитаем, во сколько обошлась поездка артистки в Лиссабон.

Участие в "Евровидении" – удовольствие недешевое. Для каждой страны сумма взноса за право показать себя на конкурсе определяется по сложной формуле, учитывающей ВВП и число телезрителей канала, транслирующего "Евросонг". Минимальный взнос – 50 тысяч евро. Но и эти деньги для многих оказываются неподъемными. Каждый год кто-то да отказывается ехать именно по финансовым причинам. Ведь, помимо обязательного членского взноса, каждой стране необходимо оплатить покупку права трансляции конкурса, снарядить в дорогу участника и его команду.

Выступление артиста обходится посылающей его стране примерно в 150 тысяч долларов (9,3 миллиона рублей по текущему курсу). Ведь нужно оплатить билеты (бизнес-класс в Португалию на даты конкурса стоит 160 тысяч рублей), гостиницу для команды. В среднем это 17 человек. Шестеро (по правилам это максимальное число) из них могут быть на сцене, а остальные – стилисты, парикмахеры, фотографы, фониатор – в обслуге.

К этой сумме надо добавить затраты на постановку номера, пошив платья, на оплату труда режиссера, бэк-вокалистов, танцоров. Получается, что в среднем поездка Самойловой на конкурс обошлась Первому каналу примерно в 15 миллионов рублей. Деньги, конечно, не бог весть какие, если знать стоимость рекламы на канале (20-секундный ролик в прайм-тайм стоит примерно 700 тысяч рублей). Но все равно сегодня кажется, что им можно было найти более достойное применение. А на этот конкурс европейской самодеятельности давно пора плюнуть. "Участников там ценят не за красивый голос и песню, а потому, что ты орк, гоблин, гном, единорог, восьминогий розовый пони с рогами из фаллоимитаторов, бородатая женщина и вообще любое порождение лучших кунсткамер и паноптикумов мира", – пишет на своей странице в социальной сети пользователь с именем Александр Гутин.

Звезда шоу "Голос" Алла Рид с этим мнением солидарна. "Еще лет десять назад можно было спокойно наслаждаться новыми хитами "Евровидения", и я всегда следила и ждала нового конкурса! Что вообще друзья происходит с музыкой?!!! От стыда хочется сгореть. Ни песен, ни исполнителей", – заявила она.