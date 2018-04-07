Жена о госпитализации рыжего "Иванушки": Мы собираемся ехать в храм

Жена высказалась о госпитализации солиста "Иванушек" Андрея Григорьева-Апполонова. По словам Марии, с певцом все в порядке.



Супруга рыжего "Иванушки" Мария опровергла новости об ухудшении здоровья певца. Женщина отметила, что Григорьев-Апполонов не обращался за медицинской помощью.

"У меня все хорошо, у моего мужа тоже. Мы собираемся красить и освещать яйца. Никакой госпитализации не было, нет и, надеюсь, не будет. Кому-то, видимо, скучно стало", – заявила она.

По словам Марии артист в полном порядке. "Он прекрасно себя чувствует, у него все хорошо, сегодня праздник. Мы собираемся ехать в храм освещать пасхи и яйца", — цитирует РЕН ТВ жену "Иванушки".

Публикация от Григорьев-Апполонов Андрей (@apollonov_ag) 25 Янв 2018 в 8:26 PST

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Андрей Григорьев-Апполонов срочно госпитализирован. Якобы медики диагностировали у главной звезды "Иванушек International" сильный бронхит из-за курения и обострение язвы. Врачи пояснили, что проблемы с желудком возникли у певца из-за злоупотребления алкоголем. После того, как состояние певца стабилизировалось, его отпустили домой.