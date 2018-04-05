Появились данные об эмоциональном разрыве Пелагеи с мужем

В Сети появилось видео, на котором запечатлены Пелагея и ее супруг Иван Телегин на спортивном матче. Фанаты обратили внимание на взаимоотношения певицы и хоккеиста, они предположили, что знаменитостям скучно друг с другом, якобы они находятся в эмоциональном разрыве.

Само видео называется "Скучная пара". В ролике Пелагея внимательно следит за происходящим на ледовом поле, а Иван Телегин смотрит по сторонам и демонстрирует явные признаки скуки и нетерпения. В комментариях многочисленные поклонники по-разному интерпретировали ролик.

"такое впечатление, что у них эмоциональный разрыв... то есть что не вместе на уровне чувств, эмоций( (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Вообще не коннектятся друг с другом", "По-моему его сильно чем то придавило... и это не кепка совсем...🤔", "Видно, что она грустная, а он чувствует себя виноватым и поглядывает на ее реакцию", "мужика из семьи увела. Грустит стыдливо, видимо", "По любовнице своей скучает , думает нафиг я эту пелагею с собой взял", "замуж не за того вышла , говорили же ей , твоя доля тракторист Вася 😄", "Че за горе у нее произошло ?" – высказались поклонники.

Публикация от Светская хроника ⭐️ (@artashr) 3 Апр 2018 в 11:32 PDT

Ранее к Пелагее обратился бывший участник скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Рустам Солнцев. Он сделал это после того, как ее мужа Ивана Телегина засняли во время поцелуя с таинственной, но обворожительной незнакомкой. Рустам высказал мнение, что брак певицы обречен из-за того, что супруги слишком разные.

"Желание удержать мужчину статусом, а Пелагея, как вы знаете, торчит где-то там и тусит на Первом канале, ни к чему не привело. Красавчик уходит к красавице. А простушка в джинсах останется одна", – предрек Рустам Солнцев. "Пелагея, малышка, ты сильно не грусти. Этих историй навалом. Найди себе нормального парня – тракториста. Толиком чтоб звали. И все пойдет как по маслу", – посоветовал он певице.

