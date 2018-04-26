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Шоу-бизнес

Раскрыты шокирующие подробности покушения Нагиева на Пугачеву

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press
Много лет на Аллу Борисовну охотился маньяк, и ему удалось очень близко подобраться. Оказывается, певица сама дала психопату свой домашний адрес.
прочитано 4009 раз

Дело было 30 лет назад, когда закоренелый преступник Анатолий Нагиев задумал покушение на Аллу Пугачеву. Мужчина стал методично выслеживать звезду, для этого он даже приехал в Москву из Курской области. Он выяснил распорядок дня артистки, расписание выступлений, пытался влиться в близкий круг певицы: ходил на концерты, заглядывал за кулисы и даже как-то попал в гримерку к Примадонне.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Анатолий где-то раздобыл солидный костюм, приобрел шикарный букет и, представляясь серьезным человеком, пришел в грим-уборную звезды. Он абсолютно не вызывал подозрений: выказывал восхищение, осыпал комплиментами и даже позвал Аллу Борисовну на свидание. Пугачева заинтересовалась велеречивым джентльменом, согласилась на встречу и дала свою визитку, на которой были указаны домашний адрес и телефон, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Мужчина решил исполнить задуманное. Он пришел к подъезду исполнительницы и затаился в ожидании. Когда Примадонна зашла в дом, вслед за ней отправился Нагиев. Алла Борисовна вызвала лифт, он открылся. Анатолий уже чувствовал, что певица в его руках, как вдруг откуда-то со стороны его окликнул женский голос. "Молодой человек! Вы к кому?" – спросила у преступника строгая консьержка из своего закутка.

Пугачева поехала вверх, а сбитый с толку Нагиев остался стоять. Консьержка между тем повторила вопрос. Злоумышленник медленно повернулся к ней. Как рассказывала позже старушка, она буквально обомлела от взгляда уставившегося на нее молодого мужчины. По ее словам, он был похож на психически нездорового человека. Впрочем, жуткая сцена длилась недолго: не говоря ни слова, преступник выбежал на улицу.

Идя прочь от дома, Нагиев подумал, что следующий раз будет успешнее, нужно лишь прикончить консьержку. Но в кармане у него уже лежал билет в Курск, а второго "шанса" совершить злодеяние в отношении Примадонны судьба ему, к счастью, не предоставила.

Он отыгрался на других своих жертвах. По некоторым данным, их было как минимум шесть. В июле 1981 года Курский областной суд приговаривает 23-летнего Нагиева к высшей мере наказания. Однако во время конвоирования в Новочеркасск он умудрился сбежать. Скрывался он недолго, через несколько месяцев маньяк попал в засаду. В итоге преступник, сломавший не одну жизнь, был расстрелян в Новочеркасской тюрьме в октябре 1981 года.

Автор: Руслана Алексеева26 апреля 2018, 18:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Алла Пугачева

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