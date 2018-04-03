На Марию Аронову набросились из-за позорной выходки

Любителей театра возмутил поступок столичных артистов Марии Ароновой, Михаила Полицеймако и Сергея Шакурова. Разгневанные поклонники набросились на исполнителей в Сети. В защиту оскандалившихся гастролеров выступила актриса и телеведущая Яна Поплавская.

Интернет-пользователи уверены, что все внутренние проблемы театра должны решаться без привлечения зрителей. Артисты не должны разрушать "магию" храма Мельпомены. Публика приходит отдохнуть, а не участвовать в разборках.

"Пора возродить традицию ходить в театр к заслуженным с помидорами и тухлыми яйцами", "Отвратительно! Во время войны актеры на энтузиазме выступали, эти во время войны побегут туда, где больше заплатят", "Зрители тут причем? Обгадили все настроение бедным людям", "Даже скоморохи на ярмарках 500 лет назад так не позорились", – рассердились подписчики соцсетей.





Яна Поплавская решила вступиться за работников театра. Артистка заявила, что прекрасно понимает артистов. Это единственный способ защитить себя и свои интересы. Также телеведущая пожалела зрителей, которым испортили отдых и не позволили в полной мере насладиться представлением.

"Актеры кормят свои семьи? Кормят. Как актер зарабатывает – как врач, учитель, шахтер. У нас у всех семьи, дети. Это унижение и зрителя, и актера, когда прокатчик считает возможным пригласить актеров и не платить, это скотское отношение. Давайте я вас отымею и потом после спектакля, может быть, заплачу или не заплачу. Люди, которые сидят в зале, у них тоже правда. Они купили билеты, заплатили деньги, которые заработали. Ребята абсолютно правы, мне бы хотелось знать фамилию прокатчика, чтобы никогда с ним не работать", – сказала Поплавская журналистам РЕН ТВ.



Напомним, что скандал произошел 2 апреля на сургутской сцене перед спектаклем "Маленькие комедии". Организаторы выступления, не заплатили артистам до начала представления, о чем зрителям лично сообщила заслуженная артистка России Мария Аронова. Актеры отказались играть без зарплаты. Спектакль начался только после перевода гонорара.