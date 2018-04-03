Семью Анны Нетребко с позором прогнали из театра

Анна Нетребко и ее близкие попали в неприятную ситуацию. Всемирно известную оперную исполнительницу с супругом и сыном выгнали из театра потому, что у них оказались недействительные билеты.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анна Нетребко опубликовала фотографии, сделанные из зрительного зала одного из театров в Лондоне. Певица сообщила, что вместе с семьей пришла смотреть детскую постановку. Однако в следующем видео Нетребко объявила, что их выгнали.

"За пять минут до начала шоу "Аладдин" нас согнали с мест, выгнали из театра, потому что наши билеты кому-то еще продали", – объявила Анна Нетребко. Оперная дива сообщила, что приобрела билеты накануне за 600 евро, а они оказались недействительными. "А теперь мы идем получать деньги обратно", – вставил муж Анны Юзиф Эйвазов.

Чуть позже Нетребко снова связалась с многочисленными поклонниками. "Всем привет. Мы в порядке, ничего страшного. Тишка тоже (Анна указала на своего сына Тьяго. – Прим. ред.) сначала расстроился, но потом... На самом деле это неважно, кто ты – известный, богатый. С любым человеком это может случиться", – отметила Нетребко.

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago 2 Апр 2018 в 11:31 PDT

Анна сообщила, что билеты купили в самой обычной билетной кассе. Певица рассказала, что в неприятную ситуацию попали не они одни. "Там была мама с дочкой, девочка плакала", – поведала Нетребко. В заключение артистка пожелала никому не попадать в такие ситуации.

Подписчики отреагировали: "Правильные выводы сделали из неприятного момента ! Здоровый дух и позитив 💪победит любую фу-ситуацию !", "Пусть это будет самое большое огорчение)) А Вы, Анна, прекрасно выглядете!", "странно, что не устроили еще как то, стулья бы принесли. Оплачено же (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)..."