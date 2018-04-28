Домашний обед: Цымбалюк-Романовская с бульоном из кубиков рвется к больному Джигарханяну

Поклонники обеспокоены состоянием здоровья актера. Dni.Ru выяснили подробности у Элины Мазур, которая допущена в палату на правах близкой родственницы.

"Армен Борисович чувствует себя хорошо, шутит, рвется, как всегда, на работу. Но на сей раз врачи не выпишут его, основательно не пролечив. Поэтому в любимом театре он окажется не раньше чем через две недели, а до этого будет в больнице, – рассказала Мазур Dni.Ru. – Почти постоянно в палате с Джигарханяном находится его друг Артур Согомонян".

"Артист настоятельно просит не раскрывать место его нахождения, поскольку опасается, что две известные по телеэфирам дамы полезут к нему в палату через окно и, не дай бог, сорвутся или застрянут в вентиляции!" – сообщила Мазур.

Интересно, что когда в СМИ попала информация о госпитализации артиста, многие решили в очередной раз подзаработать на его болезни. Например, Цымбалюк-Романовская примчалась на Первый, где сообщила, что мэтр якобы при смерти, а довел, мол, его Согомонян. Там собрали съемочную группу и сели ждать, когда станет известен адрес больницы, куда положили Джигарханяна. "Заботливая Цымбалюк заказала в Останкинском буфете баночку бульона из кубиков, типа собралась к Армену Борисовичу в реанимацию. С бульоном из столовой. Но адрес узнать так и не удалось. Так что Баба Цымба, как называют ее в кулуарах "Останкино", в пролете!" – шутит один из редакторов "Пусть говорят".

Напомним, что Армен Борисович не раз обращался к общественности с просьбой оставить его в покое и прекратить травлю, которую организовали бывшая жена и ее адвокат. Позорные телешоу, скорее всего, и довели его до сердечного приступа.