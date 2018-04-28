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Вскрылась любовная связь "принцессы воров" Мазур и сына Джигарханяна

Элина Мазур и Степан Джигарханян. Фото: личный архив
"Я ничуть не погрешу, если, говоря об этом, упомяну о причудливо тасуемой колоде карт. Есть вещи, в которых совершенно недействительны ни сословные перегородки, ни даже границы между государствами", – говорил Коровьев в романе Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Глядя на Элину Мазур и Степана, понимаешь, как он был прав...
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Пасынок Армена Джигарханяна 52-летний Степан окончил факультет журналистики, а в 1989 году уехал жить в Америку. Он актер, получает приглашения на съемки в качестве модели. Но когда жил в России, то был влюблен в... Элину Мазур. Свидетели их романа уверяют, что отношения были серьезные и Степан даже сделал предложение Элине.

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Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Потом все, как в песне Олега Газманова: "А дальше закружило-замело, меня – в Афган, тебя – в валютный бар". Когда Степан надумал уезжать в Соединенные Штаты, Элина категорически отказалась его сопровождать – мол, тут у нее родители, карьера, куда ее понесет. Так и расстались. 

За годы, проведенные в разлуке, жизнь каждого из них кардинально изменилась. Степан стал профессиональным и очень удачливым игроком в покер. Элина же по другую сторону Атлантики занималась проблемами высокопоставленных людей, общалась с лидерами преступных группировок, защищала воров, даже зону под крыло брала. И получила титул "принцессы воров". С 1989 года Мазур и Джигарханян не общались. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. 

Когда вся страна начала обсуждать скандальный развод Армена Борисовича, на один из многочисленных телеэфиров из США прилетел сын артиста. В студии Первого канала Элина и Степан встретились, спустя почти 30 лет. "Сегодня я замужем, у Степана тоже есть девушка Кристин. Мы просто поплакали на плече друг у друга! Жизнь – странная вещь. Вы знаете, ведь когда мне было 18, я не знала, что он был сыном знаменитого актера! Он был просто классный, красивый парень! Рисковый и дерзкий!" – призналась Мазур в интервью Dni.Ru.

Публикация от Steve (@s_jigro)

Сегодня Степан и Элина постоянно на связи. Наследник Джигарханяна (если, конечно, будет что наследовать после делишек Цымбалюк-Романовской) приглашает ее посмотреть Америку. "А в мужья никак к тебе нельзя набиться? Или расстрел на месте? Пожить бы, конечно, хотелось... Но, черт! Душу дьяволу продам за ночь с тобой!" – похвасталась Элина свежим сообщением от Степана.

Автор: Иван Губкин28 апреля 2018, 13:55
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