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Авантюристку Цымбалюк-Романовскую доставили на допрос

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: личный архив
Киевская пианистка находится в ФСБ. И верит в свою скорую победу.
прочитано 6966 раз

Похоже, адвокат Лариса Широкова решила не бросать дело на полпути и спасти Виталину Цымбалюк-Романовскую от огульных обвинений и наветов. Защитница бывшей жены Армена Джигарханяна уверена: киевская домработница, фигурирующая в прессе как "молодая пианистка", квартир не крала, денег со счетов не снимала, тайных съемок мужа не вела. И вернуть доброе имя Виталине Лариса намерена, в том числе, при помощи Федеральной службы безопасности.

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Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

Широкова доставила туда Цымбалюк-Романовскую и сфотографировалась с подзащитной у входа. "Нет коррупции в следственных органах", – подписала снимок уверенная в честности правосудия адвокат. Примечательно, что снимок был сделан в 9 утра: прием нуждающихся в помощи и защите граждан тут ведут круглосуточно. 

О чем общались они в ФСБ – тайна, поскольку, как уверяет Широкова, дана подписка о неразглашении. Дело-то государственной важности! Вся страна, прильнув к телеэкранам, следит, как лихо украинская авантюристка отбивается в эфире от нападок. 

Фото: страница Ларисы Широковой на facebook.com

Ранее Широкова заявила, что телеэфиры и другая активность в прессе в поддержку бывшей жены Джигарханяна продолжатся. "Сообщаю одновременно как для друзей, так и для недоброжелателей Виталины Цымбалюк-Романовской: мы освещали и будем освещать в СМИ подробности и обстоятельства дела, способы защиты. При этом подчеркиваю – Виталина всегда только отвечает на брошенный вызов", – заметила Широкова. И добавила, что процессуальные нарушения следствия находятся под пристальным вниманием Управления собственной безопасности МВД РФ и ФСБ РФ (Управление "М").

Автор: Иван Губкин20 апреля 2018, 12:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Виталина после разрыва с Арменом Джигарханяном

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