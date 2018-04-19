Бородина устроила истерику из-за оскорблений дочери

Телеведущая Ксения Бородина изощренно отомстила обидчикам. Звезда осрамила злопыхателей в соцсети.

Недавно дочери телеведущей Марусе исполнилось 10 лет, желая поздравить свою кровиночку с первой круглой датой, Бородина опубликовала в Instagram фотографию с вечеринки по случаю дня рождения. Под снимком Ксения написала трогательное признание в любви.

Как водится подписчики принялись комментировать пост, но, к сожалению для звезды, вместо ожидаемых поздравлений на девочку обрушился шквал критики. Бородина была в таком бешенстве, что принялась скрупулезно исследовать аккаунты тех, кто плохо отозвался о Марусе.

Звезда собрала фотографии злопыхательниц и опубликовала их на своей станице. Ниже она с жаром отчитала грубиянок за привычку оскорблять детей.



Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 17 Апр 2018 в 11:05 PDT

Ксения предложила ввести штраф за "грязный язык людей в интернете". Барышня заявила, что ей стыдно было читать мерзости под невинной фотографией малюток. "Какие же грязные рты, которые хочется с порошком и щеткой промыть!" – в истерике продолжала телеведущая.

Далее Ксения написала, что люди, которые позволяют себе такие высказывания в адрес беззащитных ребятишек, сами очень страдают. "…от собственной неудовлетворенности жизнью, мужьями, работой или не работой, льют эту грязь в интернете, разряжаясь таким образом...."Счастливые Мамы"… Да никогда так счастливые люди не выглядят! Вы несчастные Мамы и пытаетесь изобразить из себя хоть что-то, но, увы и ах, вы – дно! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",– не унималась в своем гневе звезда.



Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 17 Апр 2018 в 1:51 PDT

Женщина призналась, что совсем не ожидала такой негативной реакции, это неприятное открытие выбило ее из колеи. "Я, публикуя фотки, даже на секунду не могла подумать, что вместо поздравлений я буду читать эту грязь. Мне позвонила подруга и сказала: "Какой ужас, что творится с людьми, я даже не поняла о чем речь, мы прыгали на день рождении с детками!" Стыдно за такое общество, стыдно за людей. В целом, стыдно за такие жалкие души", – написала Бородина.