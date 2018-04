Нетребко довела до слез посланием о Хворостовском

Оперная дива Анна Нетребко рассказала поклонникам о последнем выступлении с Хворостовским. Певица все еще не может принять смерть артиста.

Нетребко опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она запечатлена вместе со своим супругом Юсифом Эйвазовым и Дмитрием Хворостовским. Под публикацией она написала: "В этот день год назад мы пели наш концерт с Димой в Торонто... увы, последний🙏🌹 one year ago we sang our last concert with Dima in Toronto 🌹🙏❤️".

Подписчики из разных стран выразили свое сожаление по поводу кончины великого мастера. Многие комментаторы признавались, что не могут сдержать слез, вспоминая о любимом артисте, ведь для них он был не только национальной гордостью, но и примером для подражания.

"Светлая Память Великому 😢❤️❤️❤️❤️ Боль от утраты не уйдет никогда", "Не верится, что нет такого человека!", "Светлая память.Он всегда будет в наших сердцах", " Мой земляк, мой вдохновитель, благодаря которому я пошел учиться в КГАМиТ(которую он закончил), был на его концертах и развивал свой вокал с 10 летнего возраста... великий был человек! R.I.P.", "Национальная гордость страны!!!Горько и сердце болит, что это теперь только память и не повторится больше никогда", "Вечная память!!! Трудно осознать до сих пор....", – с горечью писали поклонники.

Напомним, Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в кругу близких в Лондоне. На протяжении двух с половиной лет всемирно известный оперный исполнитель боролся с опухолью мозга. Тело артиста кремировано. Часть праха захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, вторую капсулу отправили в родной для исполнителя Красноярск.