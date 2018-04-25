"Меня все достали": Андрей Малахов обратился к публике

Андрей Малахов выступил перед публикой. Популярный телеведущий признался, что устал от вопросов о переходе с Первого канала на "вторую кнопку", и объяснил, для чего сделал такой радикальный шаг.

В рамках делового форума Synergy Inside Forum 2018 выступил телеведущий и шоумен Андрей Малахов – лицо скандально известных ток-шоу. Он раскрыл тему "Трансформация: как правильно изменять себя и при этом не изменять себе". В качестве яркого примера Малахов привел себя.

"Меня все достали вопросами, почему я перешел с канала на канал, что произошло, что за интриги, была ли программа про волшебные кремы, которой не разрешили выйти. Все это полная ерунда!" – заявил многочисленной публике Андрей Малахов.

Известный телеведущий пояснил, что стало истинной причиной такого революционного решения, как уход с Первого канала после многих лет успешной и плодотворной работы. "Прежде всего, что я сделал – начал искать себя и прекрасно понимал, что, да, я могу делать еще это шоу на Первом канале лет пять-десять, заходить в "Останкино" и на ощупь идти в студию, потому что знаю там каждый угол. Но было необходимо поставить себя в некомфортные рамки, потому что только так ты можешь продолжить свой личностный рост и понять, что еще не умер. Причем хочу заметить, что у меня одна из самых интересных работ в стране. Если вы хотите расти, нужно каждые пять-десять лет направлять себя на путь изменений", – цитирует телеведущего сайт "Комсомольская правда".

Публикация от @malakhov007 7 Апр 2018 в 8:57 PDT

Ранее на том же бизнес-форуме выступила его коллега Тина Канделаки. Позже на своей страничке в Instagram она высказалась: "Я делилась историями, которые стали моими личными озарениями. Говорила о медных трубах в самом начале своей карьеры. О поражении, которое заставило меня сделать настоящий рывок и так много изменить в своей жизни. Рассказывала о знакомстве с Брюсом Уиллисом и интервью у Владимира Познера, научившем меня не изменять себе в любых обстоятельствах. Я говорила о том, что реакция на неудачу, отношение к ней является определяющим для любого человека. Любое поражение можно обратить в победу. Очень важно держаться себя, быть искренним и получать удовольствие от новых вызовов!"