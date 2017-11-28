Елена Проклова закатила истерику на Первом канале

Актриса Елена Проклова стала участницей программы "На самом деле" на Первом канале. Очередной выпуск шоу был посвящен знаменитому целителю Анатолию Кашпировскому.

Авторы передачи пригласили на эфир бывшую пациентку телевизионного лекаря. Ольга Игнатова рассказала, что еще в Советском Союзе Кашпировский помог ей похудеть на 60 килограмм и принимал участие в сложном хирургическом вмешательстве, которое перенесла женщина. Выпуск с операцией на брюшной полости Игнатовой показывали по телевидению. Функцию анестезиолога исполнял Кашпировски, который, якобы ввел Игнатову в транс, в котором та не чувствовала боли.

В рассказе Игнатовой усомнилась знаменитая актриса Елена Проклова. Она считает, что женщина стала жертвой обмана и была использована Кашпировским для рекламы. Актриса обратила внимание, что Игнатова не могла своими глазами видеть ход операции – между ее лицом и животом, над которым совершались хирургические манипуляции, был натянут "экран" – кусок ткани, который не дает пациенту видеть действия врачей.

Публикация от Кино/фильмы на каждый день (@movie_calendar) Ноя 25 2017 в 8:57 PST

Кроме того, Елена Проклова обратила внимание, что на всех записях с демонстрацией якобы пара нормальных способностей Кашпировского, все люди, которых он усыплял, падали профессионально.

"Чисто профессионально я могу вам сказать, что в театральном училище учат падать. Все те люди, которые здесь падали – она научены, как это делать. Каждый из них подкладывает руки или потом чуть удобнее ложиться, или падает с прижатыми руками, когда их ловят сзади", – рассказала артистка.

В конце передачи специалисты задали Игнатовой ряд вопросов, в результате которых выяснилось: она не лжет. Пациентка действительно не испытывала неприятных ощущений и легко перенесла сложнейшую операцию. Главная героиня и эксперты ток-шоу так и не пришли к единому выводу о том, какие методы использует в своей работе Кашпировский