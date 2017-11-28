Елена Проклова закатила истерику на Первом канале
Авторы передачи пригласили на эфир бывшую пациентку телевизионного лекаря. Ольга Игнатова рассказала, что еще в Советском Союзе Кашпировский помог ей похудеть на 60 килограмм и принимал участие в сложном хирургическом вмешательстве, которое перенесла женщина. Выпуск с операцией на брюшной полости Игнатовой показывали по телевидению. Функцию анестезиолога исполнял Кашпировски, который, якобы ввел Игнатову в транс, в котором та не чувствовала боли.
В рассказе Игнатовой усомнилась знаменитая актриса Елена Проклова. Она считает, что женщина стала жертвой обмана и была использована Кашпировским для рекламы. Актриса обратила внимание, что Игнатова не могла своими глазами видеть ход операции – между ее лицом и животом, над которым совершались хирургические манипуляции, был натянут "экран" – кусок ткани, который не дает пациенту видеть действия врачей.
Кроме того, Елена Проклова обратила внимание, что на всех записях с демонстрацией якобы пара нормальных способностей Кашпировского, все люди, которых он усыплял, падали профессионально.
"Чисто профессионально я могу вам сказать, что в театральном училище учат падать. Все те люди, которые здесь падали – она научены, как это делать. Каждый из них подкладывает руки или потом чуть удобнее ложиться, или падает с прижатыми руками, когда их ловят сзади", – рассказала артистка.
В конце передачи специалисты задали Игнатовой ряд вопросов, в результате которых выяснилось: она не лжет. Пациентка действительно не испытывала неприятных ощущений и легко перенесла сложнейшую операцию. Главная героиня и эксперты ток-шоу так и не пришли к единому выводу о том, какие методы использует в своей работе Кашпировский
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