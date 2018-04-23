Приказано уничтожить: россиян лишают памяти об умершем Марьянове

Из телефильмов вырезают сцены с участием актера. И его вдову это очень ранит.

На телеканале "Россия" 23 апреля состоится премьера сериала "Операция Мухаббат". Съемки в этой картине, проходившие летом 2016 года, стали последними дня Дмитрия Марьянова – актер сыграл там первого президента СССР Михаила Горбачева.

Когда на пробах артисту наложили грим, продюсеры и режиссер были поражены портретным сходством артиста с политиком. Но вот зрители, увы, увидеть этого не смогут – при монтаже все сцены с Марьяновым вырезали. Как говорила героиня Лии Ахеджаковой в фильме "Гараж", списали человека.

"Мы предоставили полную и сокращенную версии, это обычная практика, – пояснила пресс-секретарь Star Media Екатерина Острижная. – В итоге выбрали вариант, в которой девять серий и нет героя Дмитрия Марьянова. У него очень харизматичная, но не главная роль, сюжетная линия не пострадала".

Для вдовы артиста Ксении Бик решение телевизионщиков обидно. Она считает это оскорблением памяти покойного мужа. Как пишет StarHit, Ксения не раз приезжала на съемочную площадку и очень гордилась, что у любимого такая роль. "Как жена последнего генсека не понимаю, где мои понты? Почему я до сих пор добрая, что за дела?" – в шутку писала Бик на своей странице в социальной сети.

Напомним, что Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года. Согласно официальной версии, 47-летний актер умер из-за обильной кровопотери, вызванной разрывом бедренной вены.