"Донашивает обноски": Юдашкин крупно опозорил хвастливую Бузову

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова в очередной раз крупно опозорилась. Певица хвасталась эксклюзивным платьем за пять миллионов рублей, а оказалось, что в этом же наряде год назад щеголяла другая артистка.



"Это эксклюзивное платье, его никто еще ни разу не надевал", – подписала снимок в соцсети Ольга Бузова. На фото певица предстала в "голом" платье от Валентина Юдашкина.

Этот наряд звезда "Дома-2" выбрала для вечеринки музыкальной премии Муз ТВ. Платье с замысловатым золотым узором подчеркивает фигуру, почти полностью оголяя ноги. В таком наряде певица выглядела очень элегантно.

Вот только эксклюзивностью платья Оля хвасталась зря. Подписчики сразу же вспомнили, что около года назад в точно таком же наряде на шоу Валентина Юдашкина появилась певица Татьяна Котова.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 18 Апр 2018 в 12:10 PDT

"Платье– обноски за Котовой!!!" "она донашивает платье Котовой, в котором та была в 2017 году. А говорила, платье эксклюзив, его никто не надевал", "Бузова, что ж ты врешь, что платье эксклюзивное и его еще никто ни разу не надевал!? Платье прошлогодней коллекции и надевала его уже Котова", – написали Ольге фоловеры (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).