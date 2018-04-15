Ведущая Первого канала родила третьего ребенка
Девочка появилась на свет 14 апреля, спустя девять месяцев после свадьбы. Об этом Ушакова рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.
Рожала ведущая в элитной подмосковной клинике. "Говорят, дети, зачатые в медовый месяц, будут счастливыми... Пусть так и будет", – написала она.
Пользователи тут же бросились поздравлять журналистку. "Доченька ,как и мамочка овен,а еще наверняка такая же красавица будет,это точно,счастья,здоровья,вам и всем вашим девочкам! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – написал один из комментаторов. "Сил Вам, любви, терпения, мудрости, а малышке здоровья!" – добавил второй.
Похоже, в обсуждении отметилась и бабушка новорожденной. "Спасибо за мою прекрасную внучку", – написала под фотографией Люсинда Докер – мать Адама Докера, мужа Ушаковой, известного футболиста и ресторатора.
Напомним, Ушакова уже воспитывает двух дочек от предыдущих отношений. Новый избранник ведущей Первого канала легко поладил с девочками. Для журналистки это было очень важно: она хотела, чтобы у мужа выстроились хорошие отношения с ttl детьми.
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