"Она две недели назад умерла": сенсационное заявление о Волочковой

Об Анастасии Волочковой высказалась жена ее бывшего водителя Александра Скиртача. Софья обнародовала сенсационные данные.

Уже пять месяцев Александр Скиртач находится в СИЗО. Анастасия Волочкова уверена, что бывший личный водитель обокрал ее, планировал похитить дочь, чтобы потребовать выкуп, и якобы даже хотел отравить. Ему грозит срок до пяти лет тюремного заключения. Недавно состоялось очередное судебное заседание. На нем присутствовала супруга Скиртача.

Взвинченная женщина не стала молчать и выдала все, что у нее накопилось. "Славу богу, я ей в зале заседания сумкой по башке не врезала. У нее вид – она алкоголик. У нее вид такой, что она две недели назад умерла. Красно-синяя стоит и ходит. Она не женщина для меня. Не мать, не добродетель, никто. Тряпка. Конечно, мне неприятно ее видеть. Да, меня трясет", – заявила Софья Скиртач в передаче "Ты не поверишь!" на НТВ.

Она высказала уверенность, что Волочкова мстит ее супругу потому, что он отказал в интимной близости. "Она его хотела, а он ей не дал. И сел в СИЗО", – хлестко заявила Скиртач. Софья развила мысль: "Поэтому она меня и ненавидит. Потому что он не хотел ее ***".

В программе жена Скиртача выдала как на духу: якобы Волочкова ведет двойную бухгалтерию, чтобы не платить налоги. К примеру, ни один сотрудник балерины официально не трудоустроен. Тот же Александр Скиртач получал зарплату 80 тысяч рублей в конверте. Самое интересное, что Анастасия подтвердила: мужчина не был официально трудоустроен у нее. Балерина заявила, что между ними была словесная договоренность, и ничего плохого она в этом не видит.