Новая беременность Пугачевой вызвала большой вопрос у Галкина

Певица предстала с большим животом. Но говорить про беременность тут вряд ли корректно

Алла Пугачева не раз становилась моделью и объектом для изображения у знаменитых живописцев. Одетая и нагая, одна и мужем – певица каждый раз представала в новом образе. Никас Сафронов написал очередной портрет певицы. Очередной – потому что певицу он уже не раз рисовал. Несколько лет назад за сюжетную основу брал знаменитое полотно Ян Ван Эйка “Мадонна канцлера Ролена". Теперь же Сафронова вдохновила картина 1435 года "Портрет четы Арнольфини" того же автора.

"Когда я был в гостях у Максима с Аллой в их замке в Грязи, то пришел к выводу, что именно работа такого жанра хорошо впишется в их интерьер, – рассказал Сафронов. – Я уже дарил им свои картины соответствующего направления, а в начале 90-х годов один мой клиент из США и хороший друг Аллы заказал мне ее портрет именно в голландском стиле, и он очень гармонично сегодня вписался в интерьер их дома".

Ян ван Эйк, изображая чету Арнольфини, хотел показать любовь людей и бесконечное уважение друг к другу. Именно поэтому Сафронов решил именно такой показать и влюбленную пару Пугачевой и Галкина. "Пока не знаю, как отнесется к этому подарку Алла Борисовна. Но Максиму, когда мы встретились в Пушкинском музее на открытии выставки "Эпоха Рембрандта и Вермеера", смутился и спросил: "Не будет ли это выглядеть как шарж, не чересчур ли вычурно?", – цитирует Сафронова сайт prozvezd.info.

На полотне Пугачева из-за большого живота кажется обрюхаченной. Но Сафронов уверяет, что это нет так. Женщина на полотне придерживает тяжелые складки своего наряда. В те времена это был также ритуальный жест, означающий верность семье", – уверяет Никас.