Малахова распяли за вакханалию с мертвецами

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян уверен, что новый тренд – искать внебрачных детей умерших артистов в эфире федеральных каналов пора остановить. И начать необходимо с Андрея Малахова.

"Честно говоря, рано или поздно это должно было произойти. Бесконечные поиски внебрачных детей на программе у Малахова выглядели совсем уж неприлично и зрителей откровенно раздражали. Пока он искал детей у покойных Мишулина, Абдулова и Шалевича ему некому было ответить в силу объективных причин, но Серов жив и ему эти "игры" пришлись не по душе. Может хотя бы это возмущение остановит Андрея и заставит его искать другие темы для своих передач", – сообщил Манукян Dni.Ru.

Такого же мнения придерживается и осрамленный Малаховым на всю страну Александр Серов. Журналист создал ему имидж безответственного ловеласа, который настругал детей по всей стране, а теперь избегает ответственности. "Малахова ненавижу. Он сволочь и козел. Вы видели, что он говорит – что у меня пятеро детей и еще двое нашлись!", – распял ненавистного телеведущего певец в интервью sobesednik.ru.

Артист пообещал найти управу на обнаглевшего телеведущего, правда, то, как он планирует это сделать Серов не уточнил. Возможно, скоро мы станем свидетелями громкого судебного разбирательства.

Тенденция и в самом деле ужасающая. С конца 2017 года на протяжении нескольких месяцев дети легендарного Спартака Мишулина грызлись на глазах всей страны. Тогда актер Тимур Еремеев объявил себя сыном прославленного артиста. С ним в спор вступила дочь Мишулина Карина. В ходе разбирательств в эфире ток-шоу выяснилось, что Тимур Еремеев действительно сын актера. Это подтвердил ДНК-тест. Ходили разговоры о возможной эксгумации тела Спартака Мишулина. Но обошлось.

К марту 2018 года телевизионщики поставили шоу подобного формата на поток. Так, несколько дней подряд сыновья Вячеслава Шалевича – один из них внебрачный – поливали грязью вдову артиста Татьяну Виноградову. Дрязги устроили, как водится, из-за наследства.

Только отшумел сериал с покойным Шалевичем, как Малахов выдал новую "бомбу" – нашлась внебрачная дочь умершего десять лет назад Александра Абдулова. Однако тут обошлось без анализа ДНК, правду устанавливали с помощью полиграфа.