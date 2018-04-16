Эксклюзив Интервью Дочь ошарашила Лолиту заявлением Джигарханяна спасают от подлостей Первого канала Дом-2

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Валерии страшно от деформированного лица

Валерия. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
17 апреля Валерия отметит полувековой юбилей. Два зала "Крокус Сити Холл" проданы целиком. Зрители не только услышат хиты певицы, но и оценят ее отличную физическую форму.
прочитано 23051 раз

"Раньше приходили мысли "протюнинговать" себя, что-то изменить, но в жизнь они так и не воплотились, слава богу. Насмотрелась на неудачные примеры, – улыбается Валерия. – Если прежде мне казалось, что хорошо бы иметь губы попухлее, теперь просто горжусь тем, что у меня есть, а сомневающимся достаточно сравнить фото сейчас и 30-летней давности, чтобы понять, что черты моего лица остались такими же".

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 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Идеи перекраивать себя с помощью пластики артистку давно не посещают. "Большая грудь добавляет возраста – это очевидно, – уверяет она. – Если говорить о пластике, я принципиальная противница филлеров. А когда вижу деформированные лица девушек лет 20 с огромными губами, маленькими носами и пухлыми щечками, как под копирку, становится прямо страшно".

"Считаю, что надо работать с резервами собственной кожи, пробуждая ее к самостоятельной выработке коллагена. Ну и меньше злиться, завидовать, сквернословить – все это отражается на лице", – раскрыла секрет молодости и сексуальности певица.

"Не могу сказать, что трачу бешеные деньги на красоту, – цитирует Валерию StarHit. – Я на самом деле еще и экономлю – не употребляю алкоголь, за всю жизнь не выкурила ни одной сигареты. Про генетику не раз говорила: у бабушки в 100 лет не было ни морщин, ни целлюлита". 

Автор: Иван Губкин16 апреля 2018, 16:41
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