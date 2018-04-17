Вскрылись нелицеприятные данные о родителях Бузовой

Ольга Бузова получила новую порцию негатива. На сей раз досталось не только поющей ведущей, но и ее родителям.

На пресс-конференции, посвященной запуску собственной криптовалюты бузкоин и коммуникационной платформы Buzar, Ольга Бузова заявила о создании собственной империи. Ее слова мгновенно подхватили СМИ. Не осталась в стороне и скандально известный блогер Лена Миро. На своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал" Лена крайне жестко прошлась по Ольге.

"Знаете, что объединяет всех людей, пытающихся создать империю? Фатальное задр***. Слышите из уст человека слово "империя" – знайте: перед вами – чмошник, как бы тот ни хорохорился, под кого бы ни маскировался. Гитлер создавал империю. Наполеон. Александр Македонской. Цукерберг. Все они в детстве и юности были фатальными задр***. Бузова – не Гитлер, не Наполеон, не Македонский и даже не Цукерберг, но она разделяет их имперские амбиции гадких утят. А все потому, что в глубине души каждого задр*** сидит император, которому не помешал бы хороший психотерапевт", – высказала свои умозаключения Миро.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 12 Апр 2018 в 2:43 PDT

Блогер обратила внимание на родителей Ольги Бузовой, которые уже много в разводе. Неизвестно, по какой причине, однако Миро заявила, что у отца поющей ведущей проблемы с алкоголем, а у матери – с гигиеной. "Некрасивая девочка Оля, родившаяся в браке алкоголика-папы и толстой неряхи-мамы, изо всех сил старается доказать курятнику из Instagram, что она крутая, желанная, лучшая", – написала Лена.

В заключение блогер сделала вывод, что Ольге Бузовой, несмотря на все попытки, не верят. Она пояснила, почему: "Главным образом потому, что в это не верит сама Оля. В глубине души Оля верит в то, что она – задр***. И мы все это знаем".