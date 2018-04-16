Известная певица призналась в своем ВИЧ из-за угроз бывшего любовника

Известная певица Кончита Вурст, одержавшая победу на "Евровидении" в 2014 году, сделала заявление. Артистка призналась, что ВИЧ-положительна.

Австрийский певец Томас Нойвирт, более известный под псевдонимом Кончита Вурст, опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram селфи и подписал его длинной речью. Артист объявил о том, что на протяжении многих лет борется с ВИЧ.

"Сегодня настал тот день, когда мне пора избавиться от дамоклова меча моей жизни: я много лет обладаю положительным ВИЧ-статусом. Это не имеет никакого значения для общества, однако мой бывший друг угрожает рассказать обо всем общественности. Я никому не дам права в будущем пугать меня и оказывать влияние на мою жизнь подобным образом", – заявила Кончита.

Далее артистка сообщила, что на протяжении многих лет успешно борется с ВИЧ и не намерена останавливаться. "До сих пор я не хотела публично сообщать об этом по нескольким причинам, просто хочу упомянуть о нескольких из них: самая важная это моя семья", – рассказала Вурст. По словам певицы, с самого первого дня, как родным стало известно о ВИЧ Кончиты, они поддержали ее. Точно так же поступили и друзья певицы. По словам Вурст, они давно знают об этом и общаются с ней не предвзято.

Публикация от conchita (@conchitawurst) 30 Янв 2018 в 10:34 PST

Затем Кончита пояснила, что решила откровенно рассказать о своем недуге из расчета на тех людей, с которыми у нее возможен сексуальный контакт. Кроме того, артистка решила открыто говорить о своем ВИЧ, чтобы изменить отношение общественности к людям с таким диагнозом. В заключение Вурст заявила, что стала "свободнее, чем когда-либо", и поблагодарила фанатов за поддержку.